Ceux qui ont été touchés par un ransomware sont plus enclins à payer, 65 % d'entre eux le faisant effectivement. Toutefois, la récupération complète des données n'a eu lieu que dans 55 % des cas. Lorsqu'on leur demande s'ils sont prêts à payer, 13 % disent qu'ils le feraient certainement, mais seulement 20 % disent qu'ils ne le feraient pas.L'étude a été menée par CISOs Connect, AimPoint Group et W2 Communications et montre que les ransomwares ont joué un rôle moteur dans l'obtention d'un siège au conseil d'administration pour les RSSI. Elle a également influencé les priorités et les décisions d'achat.Si le paiement de la rançon reste controversé et fait l'objet de nombreux débats, les RSSI sont également préoccupés par l'impact financier du rétablissement des opérations commerciales. Cela est compréhensible lorsque le coût total d'une attaque, y compris l'atténuation, la récupération et les paiements éventuels, peut se chiffrer en millions. Selon les personnes interrogées, il y a 20 % de chances de payer plus de 5 millions de dollars et 5 % de chances que l'impact soit supérieur à 50 millions de dollars.Seuls 55 % des entreprises ont franchi le pas de l'achat d'une assurance contre les ransomwares et la majorité d'entre eux se trouvent dans de grandes organisations, laissant les petites entreprises plus vulnérables.", explique Aimee Rhodes, PDG et fondatrice de CISOs Connect. "."Source : Cisos Connect Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Au niveau de votre entreprise, en cas d'attaque de ransomware, les responsables prévoient-ils de payer la rançon ?Votre organisation a-t-elle souscrit à une assurance contre les ransomwares, ou pense-t-elle le faire ?