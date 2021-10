Edward Snowden, ancien informaticien de la NSA, est devenu un fervent défenseur de la vie privée après avoir révélé en 2013 l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Depuis, Snowden est convaincu que le chiffrement de bout en bout est le dernier rempart contre une intrusion dans nos vies privées et milite afin qu'il soit mis en place partout sur Internet. Il a rejoint pour cela la Coalition mondiale pour le chiffrement (Global Encryption Coalition) afin de lancer une campagne pour protéger le chiffrement. Cette coalition est composée d'organisations de la société civile et d'entreprises technologiques.Ils préviennent que la remise en cause du chiffrement rendra les gens plus vulnérables à la criminalité et à la surveillance. « La vie privée, c'est le pouvoir », a déclaré Edward Snowden, s'exprimant depuis la Russie par liaison vidéo lors d'une conférence de presse organisée jeudi dans le cadre de la première "Journée mondiale du chiffrement". « Si vous affaiblissez le chiffrement, des gens vont mourir. Rien que cette année, après la chute du gouvernement afghan, nous avons vu à quel point le chiffrement est crucial pour assurer la sécurité des gens ordinaires », a-t-il déclaré aux journalistes lors de la conférence.Cette journée intervient alors que les gouvernements du monde entier font pression sur les géants de la technologie, notamment les plateformes de médias sociaux, pour qu'ils mettent en place des portes dérobées au sein de leurs plateformes et appareils, ce qui permettra aux autorités l'accès aux messages chiffrés. Plusieurs pays réclament des "portes dérobées" qui leur permettraient de contourner le chiffrement. À titre d'exemple, les États-Unis, l'Union européenne, l' Australie , la Russie et la Chine font partie des juridictions qui "tentent de développer des moyens et des méthodes pour exiger des systèmes de chiffrement faibles".Bien sûr, certaines entreprises s'opposent à cette idée et affirment que le chiffrement de bout en bout - qui brouille les messages pendant leur acheminement afin qu'ils ne puissent être vus que par le destinataire prévu - est important pour garantir la protection de la vie privée des utilisateurs. Le chiffrement de bout en bout rendrait plus difficile la mise en œuvre de programmes d'espionnage comme ceux que Snowden a exposés en 2013. Cependant, les gouvernements craignent que cette technologie n'empêche les forces de l'ordre d'enquêter sur des crimes graves comme le terrorisme et les abus sexuels sur des enfants.Les politiciens affirment - avec raison - que les gangs criminels et les pédophiles utilisent le chiffrement. Mais c'est aussi le cas des manifestants pour la justice raciale qui veulent éviter la surveillance policière, des personnes LBTQ+ dans les pays où leur orientation sexuelle est criminalisée, et même de certains des politiciens qui ont demandé que Snowden soit mis en prison. Les reporters ont aussi recours au chiffrement pour protéger leurs sources. « Aujourd'hui plus que jamais, les journalistes sont confrontés à des menaces numériques pour leur travail et leur sécurité », a déclaré Lisa Dittmer de Reporters sans frontières.« Le chiffrement de bout en bout joue un rôle essentiel dans la protection des journalistes et de leurs sources, en leur permettant de partager des informations même dans les environnements les plus dangereux », a expliqué Dittmer. Pourtant, plus le besoin de chiffrement augmente, plus les efforts pour l'affaiblir se multiplient. Au Royaume-Uni, une nouvelle réglementation pourrait rendre les fournisseurs de services pénalement responsables des actes des utilisateurs si les forces de l'ordre ne peuvent pas accéder à leurs données chiffrées. Il est devenu une grande source de conflit entre les gouvernements et les géants de la Tech.Apple, par exemple, s'est souvent heurté aux autorités américaines au sujet du chiffrement et de la confidentialité des données. « La vie privée était censée être le pouvoir des individus », a déclaré Snowden. « Elle était censée nous protéger, nous mettre à l'abri des mastodontes institutionnels qui défilaient en quelque sorte dans les villes de notre époque, qu'il s'agisse de l'époque moderne ou de l'époque précédente. C'était une couche isolante qui permettait à ceux d'entre nous qui exercent très peu de pouvoir dans la société, parce que nous sommes des individus, de penser et d'agir et de s'associer librement », a-t-il ajouté.Snowden s'en est toutefois pris à Facebook en déclarant qu'il limite ses efforts pour déployer le chiffrement de bout en bout sur ses différentes plateformes. « Les mêmes sociétés qui ont travaillé si dur pour répandre le chiffrement au fil des ans commencent maintenant à craindre la prochaine étape. Des groupes comme Facebook veulent avoir le plus d'informations possible. Donc maintenant, ils limitent où ils utiliseront le chiffrement de bout en bout. Ils diront, pour les choses pour lesquelles nous ne voulons pas avoir de responsabilité commerciale, nous adopterons le chiffrement de bout en bout », a déclaré Snowden.« Ils n'ont pas d'esprit social. Ils s'en fichent. Ils se soucient de leurs intérêts », a-t-il ajouté . Ses commentaires semblent contredire les messages prochiffrement de Facebook. L'entreprise a été confrontée à une réaction négative de la part des autorités américaines et britanniques concernant son projet de chiffrement de bout en bout de toutes ses applications de messagerie. L'année dernière, les États-Unis et leurs alliés "Five Eyes" ont publié une déclaration appelant les entreprises technologiques à développer une solution permettant aux forces de l'ordre d'accéder à des messages strictement chiffrés.Dans le même temps, l'UE pousse l'industrie technologique à chercher des moyens de permettre aux forces de l'ordre d'accéder aux preuves numériques "sans interdire ou affaiblir le chiffrement". Apple a récemment retardé son projet de vérifier les appareils des utilisateurs pour détecter les images d'exploitation sexuelle d'enfants après les critiques des défenseurs de la vie privée.Selon Apple, le système ne scannerait pas réellement les photos des personnes, mais rechercherait plutôt les "empreintes digitales" numériques qui correspondent à une base de données américaine de matériel pédopornographique. Mais l'Electronic Frontier Foundation et d'autres militants des droits numériques ont dénoncé cette initiative comme une "porte dérobée" pour l'espionnage gouvernemental.Source : Global Encryption Coalition Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations d'Edward Snowden ?Le chiffrement protège la vie privée des gens, mais dans le même temps protège les criminels et les pédophiles. Comment pensez-vous qu'on peut résoudre ce dilemme ?