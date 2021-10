Dans l'enquête menée par 451 Research auprès de plus de 2 500 responsables informatiques, 57 % des personnes interrogées dans le monde indiquent qu'elles utilisent au moins deux fournisseurs d'infrastructure en nuage, tandis que près d'un quart (24 %) des entreprises déclarent que la majorité de leurs charges de travail et de leurs données résident désormais dans le cloud.Selon l'étude, 21 % des entreprises hébergent la majorité de leurs données sensibles dans le cloud. Certaines tendances communes se dégagent quant à la manière dont les entreprises se tournent vers la sécurisation de leur infrastructure en cloud, 33 % d'entre elles déclarant que l'authentification multifactorielle (MFA) est un élément central de leur stratégie de cybersécurité. Cependant, seuls 17 % des sondés ont chiffré plus de la moitié des données qu'ils stockent dans le cloud. Ce chiffre tombe à 15 % lorsque les organisations ont adopté une approche multi-cloud.Même avec le cryptage, 34 % des entreprises confient le contrôle des clés à des fournisseurs de services plutôt que d'en garder le contrôle elles-mêmes. Si les données ne sont pas cryptées, il est encore plus important de limiter les points d'accès potentiels. Pourtant, 48 % des chefs d'entreprise dans le monde admettent que leur organisation n'a pas de stratégie de confiance zéro et 25 % n'envisagent même pas d'en avoir une.Sebastien Cano, vice-président senior pour la protection du cloud et les activités de licence chez Thales, déclare : "."Source : Thales Pensez-vous que ce rapport soit pertinent ?Votre entreprise parvient-elle à optimiser la sécurité des données stockées dans le cloud ?L'adoption du multi-cloud suscite l'intérêt des entreprises, mais finalement qu'en est-il de la sécurité ?