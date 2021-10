Qui offre une sécurité améliorée, sur ordinateurs de bureau et dispositifs mobiles

Yubico lance la Security Key C NFC de Yubico pour une authentification moderne basée sur FIDO

Veulent une clé de sécurité simple et prête à l’emploi, offrant le plus haut niveau d’authentification physique moderne à un prix accessible ;

Souhaitent sécuriser leurs comptes grâce à des protocoles d’authentification FIDO U2F ou FIDO2/WebAuthn. La Security Key C NFC fonctionne avec des centaines de sites Internet et d’applications populaires, dont notamment :

- Gmail, YouTube, Dropbox, Twitter, Coinbase, comptes Microsoft (comme Office 365, ou encore Xbox live) ;

- Une liste croissante de gestionnaires de mots de passe, de réseaux sociaux, d’applications de productivité, et d’échanges de crypto-monnaie ;

- Gmail, YouTube, Dropbox, Twitter, Coinbase, comptes Microsoft (comme Office 365, ou encore Xbox live) ; - Une liste croissante de gestionnaires de mots de passe, de réseaux sociaux, d’applications de productivité, et d’échanges de crypto-monnaie ; Utilisent la technologie NFC pour l’authentification « tap and go »

Ont besoin d’une authentification matérielle sur ordinateur de bureaux et dispositifs mobiles

Veulent une clé de sécurité résistante à l’eau, à la poussière et aux chocs



La Security Key C NFC de Yubico La Security Key C NFC de Yubico

La Security Key C NFC est idéale pour les utilisateurs qui :Les deux modèles de la série Security Keys prennent en charge les protocoles d’authentification forte FIDO U2F et FIDO2/WebAuthn, co-écrits par Yubico. Il existe en effet de nombreuses formes de MFA, mais toutes ne sont pas égales. L’authentification basée sur FIDO est la seule méthode éprouvée pour protéger ses comptes contre les attaques de phishing et man-in-the-middle.Source : Yubico Qu'en pensez-vous ?