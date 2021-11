Un nombre croissant d'utilisateurs achètent et connectent des appareils non autorisés sans l'approbation de l'équipe informatique

Parmi les employés de bureau interrogés, 45 % ont acheté des équipements informatiques (tels que des imprimantes et des PC) pour permettre le travail à domicile au cours de l'année écoulée. Cependant, 68 % d'entre eux affirment que la sécurité n'a pas été un facteur déterminant dans leur décision d'achat, tandis que 43 % n'ont pas fait vérifier ou installer leur nouvel ordinateur portable ou PC par le service informatique, et 50 % disent la même chose de leur nouvelle imprimante.PublicitéEn outre, 74 % des équipes informatiques ont constaté une augmentation du nombre d'employés ouvrant des liens ou des pièces jointes malveillantes de phishing dans les e-mails au cours des 12 derniers mois. 40 % des employés de bureau interrogés âgés de 18 à 24 ans ont cliqué sur un courrier électronique malveillant, et près de la moitié (49 %) disent l'avoir fait plus souvent depuis qu'ils travaillent à domicile.Cette situation est sans doute liée au fait que 79 % des équipes informatiques ont signalé que les taux de reconstruction ont augmenté pendant la pandémie. Les taux de reconstruction correspondent au nombre de points d'extrémité qui doivent être effacés et réimagés parce qu'ils ont été compromis, ce qui implique que davantage d'attaquants parviennent à percer les défenses extérieures.", explique Ian Pratt, responsable mondial de la sécurité des systèmes personnels chez HP. "."Source : HP Wolf Security Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Au sein de votre entreprise, le personnel en travail hybride adopte-t-il un comportement sécurisé ?