Fausses notifications de livraison : Depuis le début de la pandémie, la quasi-totalité de la population a reçu des paquets livrés directement à domicile ; une réalité que les escrocs exploitent à leur avantage pour envoyer de fausses notifications de livraison, dans l’espoir que les personnes ciblées attendent justement un colis. Toute notification de livraison doit donc être traitée avec beaucoup de prudence. Passer par un revendeur réputé permet de suivre son colis par ses propres soins sans avoir besoin de cliquer sur des liens contenus dans des e-mails ou des SMS.





: Tout le monde a déjà entendu cette histoire : un enfant veut absolument le dernier jouet à la mode en 2021, mais celui-ci est en rupture de stock chez tous les revendeurs. Cette quête désespérée peut mener sur un site qui en a miraculeusement en stock. Hourra, les fêtes sont sauvées ! Malheureusement, il est probable que cette offre soit trop belle pour être vraie. Procéder à l’achat, c’est prendre le risque de se retrouver avec un compte en banque bien moins fourni, un vol d’identité et un enfant très déçu. La saison des fêtes n’est pas le bon moment pour placer sa confiance dans des sites de vente en ligne ou des revendeurs inconnus. Le risque n’en vaut pas la chandelle ! Fausses cartes et faux bons cadeaux : Recevoir une carte-cadeau à laquelle on ne s’attendait pas : c’est gentil… mais est-elle authentique ? Les fausses cartes, les faux bons et les faux coupons sont l’un des stratagèmes favoris des escrocs. Une autre technique consiste à demander le règlement des achats uniquement à l’aide de cartes-cadeaux – dans ce cas, il s’agit systématiquement d’une escroquerie.





: Alors que la majorité se concentre sur la joie d’offrir, les cyber-escrocs focalisent leur attention sur le fait de prendre. Ils exploitent tous les moyens possibles, y compris ceux qui consistent à se faire passer pour une œuvre caritative afin de profiter de la générosité de la population pour soutirer de l’argent. Fausses offres de voyage : La période des fêtes se caractérise par une forte hausse des réservations de voyages – qu’il s’agisse de rentrer à la maison pour les fêtes ou de se faire plaisir pour célébrer la nouvelle année. Les escrocs le savent et sont très doués pour concevoir des offres de voyages irrésistibles (mais frauduleuses).



Rester sur ses gardes : Faire preuve de méfiance n’est pas un luxe. Il faut savoir se montrer prudent face à des événements inattendus, des requêtes urgentes qui jouent avec les émotions ou des offres alléchantes. Il s’agit de toujours vérifier deux fois l’URL du site sur lequel l’internaute navigue.





: Dans le cas d’un premier achat sur un site ou à un vendeur, il faut toujours prendre quelques minutes pour faire des recherches avant de cliquer sur le bouton « Acheter ». Il est important de déterminer si l’entreprise jouit d’une bonne réputation à l’aide de sites d’évaluation comme Trust Pilot. Également prendre le temps de lire la description complète des articles sélectionnés en vue de l’achat. En 2020, certains clients eBay très déçus ont reçu des photos de la dernière console PS5 au lieu de la console elle-même. Les acheteurs pressés n’avaient pas lu la description, qui précisait un détail crucial : seule la photo de la console était disponible à la vente, et non la console elle-même. Sélectionner avec soin les modes de paiement : Les cartes de crédit offrent souvent une meilleure protection contre la fraude. Ne pas hésiter à avoir recours à une carte virtuelle, liée au même compte, mais qui possède un numéro différent de la carte habituelle. Dans la mesure du possible, il est préférable de n’utiliser qu’une seule carte pour ses achats en ligne et de limiter sa capacité de crédit. Un autre moyen de se protéger consiste à passer par un site de paiement de confiance, tel que PayPal. Ainsi, le numéro de carte n’est pas partagé et il sera possible de s’adresser à un autre interlocuteur pour contester les achats si la situation se complique.





: en cas de fraude, les alertes ainsi paramétrées sur les comptes permettront de s’en apercevoir plus rapidement afin de minimiser les dégâts potentiels. Le faire savoir : Informer ses proches de l’existence de ces escroqueries et leur expliquer les quelques étapes à suivre afin de se protéger. Cela pourrait bien être le plus beau cadeau à faire cette année !

Les escrocs savent que pendant ces périodes de course aux bonnes affaires, vigilance et précautions sont mises de côté. Afin de passer cette période en toute sérénité, Gil Vega met à la disposition de tous ses connaissances en matière de cybersécurité en rappelant les 5 principales escroqueries liées à la période des fêtes dont il faut se méfier et en énonçant une série de conseils pratiques pour se protéger.La première étape à suivre pour éviter la fraude en cette période est d’apprendre à repérer les escroqueries. La tâche n’est pas toujours facile, car les escrocs sont susceptibles de cibler leur victime à l’aide de contenus adaptés à la saison et conçus spécifiquement pour paraître aussi authentiques et attractifs que possible.Voici la liste des cinq types d’escroqueries les plus répandues :Après avoir passé en revue les principales fraudes, quelle est la marche à suivre pour se protéger ainsi que ses proches ? Voici quelques conseils pratiques et simples à appliquer :Veeam® est spécialisé dans les solutions de sauvegarde, de restauration et de gestion assurant la protection moderne des données. La société offre une plateforme unique pour les environnements cloud, virtuels, physiques, SaaS et Kubernetes.Source : Veeam Qu'en pensez-vous ?Connaissez-vous d'autres types d'escroqueries liées aux sites d'achat en ligne ?