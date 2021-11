L'étude de NexGen Cloud révèle que 66 % des personnes interrogées s'inquiètent de la manière dont les géants de la technologie peuvent collecter et utiliser leurs informations personnelles. En outre, seuls 24 % des individus pensent que les grandes entreprises technologiques ont leurs intérêts à cœur.Un peu plus de la moitié (51 %) pensent que les géants de la technologie exercent un contrôle trop important sur leur vie personnelle, tandis qu'une majorité (75 %) s'accorde à dire que les grandes entreprises technologiques ont acquis un pouvoir excessif sur le marché de la technologie. Plus inquiétant encore, 60 % des utimisateurs admettent qu'ils n'ont guère le choix d'utiliser les technologies fournies par les géants de la technologie.Chris Starkey, fondateur et directeur de NexGen Cloud, déclare : "."Il poursuit : "."L'étude souligne également que 72 % des personnes interrogées estiment que les géants de la technologie doivent être réglementés de manière plus stricte.Source : NexGen Cloud Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre avis sur la politique de protection de la vie privée des géants technologiques ?