Exécution sans fichier

Modulation du temps

Sommes de contrôle anti-tampering

Contrôle via un protocole binaire et obscurci

Lancement d'un RAT en tandem dans un sous-système Linux distinct.

Serveur de contrôle déguisé en service "Dropbear SSH".

Charge utile cachée dans les noms de tâches programmées CRON légitimes.

Les chercheurs de Sansec avertissent que CronRAT "". C'est un phénomène particulièrement préoccupant.CronRAT est décrit comme "", et Sansec affirme que son mode de fonctionnement signifie qu'elle ne sera pas reconnue par les autres sociétés de sécurité avant un certain temps.L'entreprise explique : "".La société de sécurité poursuit :."Le CronRAT ajoute un certain nombre de tâches à la crontab avec une curieuse spécification de date : 52 23 31 2 3. Ces lignes sont syntaxiquement valides, mais génèrent une erreur d'exécution lorsqu'elles sont exécutées. Cependant, cela ne se produira jamais car elles sont programmées pour être exécutées le 31 février. Au lieu de cela, le véritable code du malware est caché dans les noms des tâches et est construit en utilisant plusieurs couches de compression et de décodage base64.La véritable charge utile de CronRAT est un "".De plus, la connexion se fait sur TCP via le port 443 en utilisant une fausse bannière pour le service SSH Dropbear, ce qui permet également au malware de rester sous le radar.Après avoir contacté le serveur C2, le déguisement tombe, envoie et reçoit plusieurs commandes, et obtient une bibliothèque dynamique malveillante. À la fin de ces échanges, les attaquants derrière CronRAT peuvent exécuter n'importe quelle commande sur le système compromis.CronRAT a été trouvé sur plusieurs magasins à travers le monde, où il a été utilisé pour injecter sur le serveur des scripts qui volent les données des cartes de paiement - les attaques dites Magecart.Sansec décrit le nouveau malware comme "une menace sérieuse pour les serveurs de commerce électronique Linux", en raison de ses capacités :Toutes ces caractéristiques rendent CronRAT pratiquement indétectable. Sur le service d'analyse VirusTotal, 12 moteurs antivirus ont été incapables de traiter le fichier malveillant et 58 d'entre eux ne l'ont pas détecté comme une menace.Source : Sansec Qu'en pensez-vous ?