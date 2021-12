La publication du document fait suite à une requête d’accès à l’information de l’association à but non lucratif dénommée Property of the People. C’est un support qui contient des indications à l’intention des agents sur le type de données qu’ils peuvent obtenir des services de messagerie chiffrés. Grosso modo, c’est le Bureau fédéral d’investigations qui déclare qu’il dispose d’un accès limité au contenu des messages chiffrés qui circulent sur les plateformes de iMessage, Line, WhatsApp, Telegram et autres Signal.D’un service à l’autre un dénominateur commun apparaît : le FBI déclare avoir accès non pas au contenu des conversations, mais à des métadonnées. Dans le cas de Telegram, le Bureau peut obtenir l’adresse IP et le numéro de téléphone d’un utilisateur pour des investigations sur des cas de terrorisme, selon la politique de confidentialité de l’application. Signal pour sa part ne laisse filtrer d’informations en fournissant la date et l’heure de création d’un compte ainsi que la dernière date d’activité d’un utilisateur sur le service.En sus de ces possibilités, le FBI met à contribution des leviers légaux du type mandats de perquisition. WhatsApp et iMessage d’Apple sont parmi les services de cette liste qui offrent ces formules additionnelles au FBI.C’est sur la question du chiffrement que la publication du FBI est à prendre avec des pincettes, car même si le Bureau doit répondre à une requête d’accès à l’information, il n’est pas tenu de publier des informations classifiées. Le FBI travaille avec des entreprises comme GrayKey et Cellebrite qui développent des techniques avancées pour contourner le chiffrement d’applications comme Signal . Le FBI dispose donc de façon très probable de moyens d’accéder aux contenus de conversations qui transitent via l’application Signal même s’ils sont derrière l’écran de verrouillage d’un iPhone. Seamus Hughes du Programme sur l'extrémisme de l'Université George Washington rapporte un cas similaire dans des documents judiciaires contenant des captures d'écran de messages Signal entre des hommes accusés, en 2020, de diriger une opération de trafic Les suspects n'avaient pas encore plaidé coupable au moment de sa publication. Dans les conversations Signal obtenues depuis l'un de leurs téléphones, ils discutent non seulement de trafic d'armes, mais aussi de tentative de meurtre, selon des documents déposés par le ministère de la Justice US. Des métadonnées dans les captures d'écran indiquent non seulement que le Signal a été déchiffré sur le téléphone, mais que l'extraction a été faite en "AFU partiel".Sur les smartphones, il est possible d’avoir des fuites au niveau matériel, du système d’exploitation, des applications, du réseau, etc. Ce sont ces diverses failles que les forces de l’ordre mettent à profit lorsqu’elles se présentent.Source : POP Quel est votre avis sur le sujet ? A quel point peut-on se fier à la réponse du FBI suite à cette requête d’accès à l’information ?Quel est de votre point de vue le service de messagerie le plus rassurant des points de vue vie privée et sécurité ?