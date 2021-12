Le 2021 Red Report met en évidence les 10 techniques d'attaque les plus répandues et montre comment les cybercriminels se sont tournés vers les ransomwares au cours de l'année dernière.En plus d'être plus susceptibles de chiffrer les données d'une cible, le rapport montre que les variantes de logiciels malveillants en 2021 sont de plus en plus sophistiquées et évasives, ce qui rend plus difficile leur détection et leur réponse.Dans une étude similaire réalisée en 2020, Picus a indiqué qu'en moyenne, neuf actions malveillantes étaient présentées par un seul fichier de logiciel malveillant, un chiffre qui est passé à 11 actions par fichier en 2021. Cette année a également été marquée par un pic des logiciels malveillants conçus pour crypter les données d'une cible. La technique MITRE ATT&CK "" entre pour la première fois dans le top 10 du Red Report, avec une variante de malware sur cinq désormais capable de chiffrer des fichiers.", déclare le Dr Süleyman Özarslan, cofondateur de Picus Security et vice-président de Picus Labs. "Cinq des dix principales techniques observées sont classées dans la catégorie des tactiques d'" évasion de défense ". Deux tiers des fichiers de logiciels malveillants comprennent au moins une de ces techniques, ce qui souligne la détermination des attaquants à éviter la détection. En outre, 5 % des fichiers de logiciels malveillants analysés dans le rapport présentent des tactiques d'évasion de virtualisation/de sandbox. Ces variantes de logiciels malveillants peuvent modifier leur comportement dans un environnement de machine virtuelle (VME) ou un bac à sable, ce qui les aide à échapper à la détection et à l'analyse.Özarslan conclut : "Source : Picus Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Avez-vous déjà été confrontés à ces différents types de malware, plus sophistiqués ?