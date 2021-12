L'étude, réalisée par le gestionnaire de mots de passe 1Password, révèle que 84 % des professionnels de la sécurité et 80 % des autres travailleurs se sentent épuisés, ce qui entraîne un sérieux recul des protocoles de sécurité."L'", déclare Jeff Shiner, directeur général de 1Password. "."Les symptômes du problème comprennent le fait que 60 % de plus d'employés épuisés que d'employés non épuisés créent, téléchargent ou utilisent des logiciels et des applications au travail sans l'autorisation du service informatique (48 % contre 30 %).Les professionnels de la sécurité sont deux fois plus susceptibles que les autres travailleurs de dire qu'en raison de l'épuisement professionnel, ils sont "complètement à l'écart" et "font le strict minimum au travail", tandis que les professionnels de la sécurité fortement épuisés sont deux fois plus susceptibles de dire que les règles et les politiques de sécurité ne valent pas la peine d'être appliquées, par rapport à ceux qui ne sont que légèrement épuisés (44 % contre 19 %).L'étude révèle également que 64 % des personnes interrogées déclarent être activement à la recherche d'un nouvel emploi, sur le point de démissionner ou ouvertes à l'idée de changer d'emploi. Les professionnels de la sécurité sont près de 50 % plus susceptibles que les autres travailleurs de rechercher activement un nouvel emploi.Ces employés "prêts à démissionner" sont 50 % plus susceptibles de dire que la commodité est plus importante que la sécurité au travail et près de 50 % plus d'employés cherchant à changer d'emploi créent, téléchargent ou utilisent des logiciels et des applications au travail sans l'autorisation du service informatique (49 %), par rapport à ceux qui ne sont pas intéressés par un changement d'emploi (34 %).Il est intéressant de noter que les professionnels de la sécurité sont plus susceptibles que les autres travailleurs de dire qu'ils contournent les politiques de leur entreprise parce qu'ils essaient de résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes informatiques (37 % contre 25 %) ou parce qu'ils détestent les logiciels fournis par leur entreprise (15 % contre 5 %).Source : 1Password Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? le personnel est-il aussi à ces épuisements professionnels ? quels en sont les conséquences ?