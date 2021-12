Cependant, l'étude menée par Dimensional Research pour One Identity montre également que seuls 14 % ont pleinement mis en œuvre une solution de confiance zéro. Par ailleurs, 39 % des organisations ont commencé à répondre à ce besoin, et 22 % supplémentaires déclarent qu'elles prévoient de mettre en œuvre une solution de confiance zéro au cours de l'année prochaine.Les obstacles à l'adoption de cette solution incluent un manque de clarté sur la façon dont elle peut être réalisée. 61 % des professionnels de la sécurité concentrent leur mise en œuvre sur la reconfiguration des politiques d'accès, tandis que 54 % pensent que cela commence par l'identification de la manière dont les données sensibles circulent sur le réseau. 51 % mettent en œuvre de nouvelles technologies afin d'atteindre la confiance zéro.En outre, 32 % des équipes de sécurité n'ont pas une compréhension globale de la manière dont le zero trust doit être mis en œuvre au sein de leur organisation. Parmi les autres principaux obstacles à l'adoption de cette technologie, citons les priorités concurrentes (31 % sont trop occupés par d'autres priorités quotidiennes) et l'idée qu'elle peut nuire à la productivité de l'entreprise (par exemple, 31 % pensent à tort que les modèles de sécurité à confiance zéro ont un impact sur la productivité des employés)", explique Bhagwat Swaroop, président et directeur général de One Identity. ". "Source : One Identity Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre organisation a-t-elle commencé à adopter le zero trust ?