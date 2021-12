Pour avoir une idée des types de comptes qui sont les plus importants pour les utilisateurs en matière de cybersécurité et de protection de leurs données, Beyond Identity a mené une enquête auprès de 1 000 personnes, dont les résultats sont révélateurs.Sans surprise, lorsqu'on leur a demandé quel type de compte contenait les informations les plus sensibles, 59,7 % des personnes interrogées ont répondu que leurs comptes personnels étaient les plus sensibles, tandis que 25,3 % ont répondu les comptes professionnels et 15 % les comptes sociaux. Cependant, les personnes interrogées ont déclaré à une écrasante majorité que le piratage de leur compte professionnel aurait le plus d'impact (58 %).Le type de compte le moins susceptible d'être piraté, selon les personnes interrogées, est celui des médias sociaux (59,3 %). Il est toutefois intéressant de noter que 44,8 % des personnes interrogées ont déclaré que le piratage de leur compte social serait le plus embarrassant.Parmi les incidents tels que le piratage de comptes, les cambriolages de domiciles, les vols de téléphones et de portefeuilles, et le piratage de comptes bancaires, il est intéressant de voir où les personnes interrogées se situent par rapport aux incidents jugés les plus graves. En particulier, 50,6 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il serait pire de se faire voler son téléphone que de se le faire pirater, et 49,4 % ont déclaré qu'il serait pire de se le faire pirater que de se le faire voler. Près de 52 % ont déclaré qu'il serait pire de se faire pirater son ordinateur que de se le faire voler, contre 48,1 % qui ont estimé que le vol était plus grave que le piratage.Parmi les incidents tels que le piratage de comptes, les cambriolages de domiciles, les vols de téléphones et de portefeuilles, et le piratage de comptes bancaires, il est intéressant de voir où les personnes interrogées se situent par rapport aux incidents jugés les plus graves. En particulier, 50,6 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il serait pire de se faire voler son téléphone que de se le faire pirater, et 49,4 % ont déclaré qu'il serait pire de se le faire pirater que de se le faire voler. Plus de 67 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il était pire de se faire voler sa voiture que de se faire pirater son compte de médias sociaux, contre 32,8 % qui ont déclaré que le piratage de leur compte social serait pire. 70 % ont déclaré qu'il serait pire de se faire cambrioler sa maison que de se faire pirater son compte social, contre 30% qui ont cité le piratage social comme pire.Un peu moins de 3 personnes interrogées sur 4 ont déclaré que le piratage de leur compte bancaire serait plus préjudiciable que la fuite de leurs messages privés, contre 25,3 % qui ont affirmé le contraire.L'une des grandes questions posées par Beyond Identity dans le cadre de son étude concernait le type d'informations contenues dans les comptes professionnels qui étaient les plus importantes en termes de cybersécurité, ainsi que les informations de ces comptes qui auraient le plus grand impact négatif. Sur une échelle de 1 à 10, en ce qui concerne le niveau d'importance, les fichiers/données ont obtenu un score de 6,3, les comptes de messagerie professionnelle un score de 5,9, les contacts professionnels un score de 4,9, les comptes d'application de messagerie un score de 4,4 et les comptes de réunion virtuelle un score de 4,3.Sur la même échelle, les fichiers/données ont obtenu une note de 6,1, les comptes de messagerie professionnelle une note de 5,7, les contacts professionnels une note de 4,6, les comptes d'applications de messagerie une note de 4,2 et les comptes de réunions virtuelles une note de 4,0.Dans un scénario où un ransomware est impliqué, il n'est pas surprenant que 48,4 % des employés interrogés aient déclaré que les fichiers/données étaient le compte professionnel qu'ils passeraient le plus de temps à essayer de récupérer. Près de 3 personnes interrogées sur 10 ont déclaré que l'e-mail professionnel était le compte qu'elles passeraient le plus de temps à récupérer, suivi des contacts professionnels (11,5 %) et des comptes d'applications de messagerie (10,7 %).Selon les employés, si un compte professionnel est piraté, la suspension serait la conséquence la plus probable (42,4 %) dans une entreprise de 51 à 100 employés. Dans une entreprise de 50 employés ou moins, 40,9 % ont déclaré qu'il n'y aurait probablement aucune conséquence.En ce qui concerne les comptes personnels, certains pourraient ressentir un plus grand sentiment d'urgence à les récupérer que d'autres - certainement en fonction du type d'informations stockées dans un compte personnel et en fonction de la nature du compte. Dans l'ensemble, 84,2 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ressentiraient un fort sentiment d'urgence à récupérer un compte personnel, contre 14,1 % des personnes interrogées qui ont déclaré qu'elles ressentiraient un sentiment d'urgence modéré, et 1,7 % qui ont déclaré qu'elles ressentiraient un faible sentiment d'urgence à récupérer un compte personnel.Si un compte personnel (tel qu'un compte d'utilisateur d'ordinateur ou un compte bancaire mobile) était impliqué dans un scénario de ransomware, quel type de compte les personnes interrogées passeraient-elles le plus de temps à récupérer ? Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les comptes bancaires mobiles seraient les plus importants en termes de récupération, suivis des comptes d'ordinateur (15,5 %), des comptes de messagerie (9,6 %), des albums de photos numériques (8,9 %), des contacts (6 %), des portefeuilles de crypto-monnaies (5,3 %) et des portefeuilles numériques (3,2 %).Les comptes sociaux sont peut-être moins importants que les comptes personnels ou professionnels, car il y a généralement moins d'informations privées stockées dans ces comptes en raison de la nature publique des médias sociaux. Cependant, 63,9 % des personnes interrogées ont déclaré qu'il leur serait très urgent de tenter de récupérer leurs comptes de médias sociaux. Environ 1 personne interrogée sur 4 a déclaré qu'elle aurait un sentiment d'urgence modéré, et 11,4 % ont qualifié ce sentiment d'urgence de faible.Dans le cas d'un scénario de ransomware, Facebook est de loin le compte social que les personnes interrogées estiment qu'il serait le plus urgent de récupérer (43,8 %), suivi d'Instagram (20,8 %), de Twitter (11,7 %), des profils de rencontre (10,1 %) et de Reddit (7,9 %). Et sur une échelle de 1 à 10, Facebook a obtenu le score le plus élevé (4,8) en ce qui concerne l'importance des informations stockées dans un profil. Les personnes interrogées ont également estimé que le piratage de Facebook aurait l'impact le plus négatif (4,7) parmi toutes les plateformes de médias sociaux.Il semble bien que les gens tiennent à ce que leurs informations soient correctement sécurisées, surtout lorsqu'il s'agit de comptes professionnels. L'impact que des informations volées peuvent avoir sur la vie personnelle et professionnelle d'une personne est souvent significatif, et il est indéniable qu'il est plus important que jamais de mettre en place de solides mesures de cybersécurité.Source : Beyond Identity Quel est votre avis sur cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Quel type de compte serait le plus problématique pour vous, s'il venait à être piraté ?