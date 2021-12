L'impact sur le détaillant est également plus profond, car après avoir abandonné un panier, 83 % des personnes interrogées chercheraient à faire des achats ailleurs, 76 % seraient réticentes à visiter à nouveau le même site Web et 58 % auraient une perception négative de la marque.Lorsqu'on leur demande ce qui les a empêchés de finaliser un achat, 32 % accusent la "fatigue liée à la création constante de comptes en ligne", tandis que 41 % déclarent avoir abandonné un panier parce qu'ils ont oublié un mot de passe et 30 % affirment que les exigences trop complexes en matière de création de mot de passe les empêchent de passer à la caisse.Tom 'TJ' Jermoluk, PDG de Beyond Identity, déclare : "."Les trois parties les plus ennuyeuses de la connexion et de l'enregistrement en ligne sont les suivantes : l'oubli des mots de passe (38 %), les mots de passe qui ont des exigences spécifiques - longueur, caractères spéciaux, etc. (39 %) et les tests CAPTCHA (38 %).Par ailleurs, 27 % des répondants affirment que les questions de sécurité sont ennuyeuses et 20 % disent la même chose de l'authentification multifactorielle.Source : Beyond Identity Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?Personnellement, comment réagissez-vous aux sites d'achat qui demandent systématiquement la création d'un compte ?Pensez-vous que la suppression des mots de passe est une bonne chose ?