Mais un nouveau rapport de LogDNA, basé sur un sondage Harris auprès de plus de 200 professionnels responsables de l'observabilité et de la gestion des données de connexions, montre que 74 % des entreprises ont encore du mal à obtenir une véritable observabilité malgré des investissements substantiels dans des outils.L'étude révèle que deux tiers des entreprises dépensent actuellement 100 000 dollars ou plus par an pour des outils d'observabilité, et 38 % dépensent 300 000 dollars ou plus. Et si de nombreuses entreprises disposent d'au moins quatre outils dans leur arsenal, elles sont souvent insatisfaites. En fait, plus de la moitié d'entre elles déclarent ne pas être en mesure de mettre en œuvre les outils qu'elles souhaitent en raison du verrouillage des fournisseurs.", déclare Tucker Callaway, PDG de LogDNA.La frustration liée à l'observabilité provient de trois domaines clés :- les outils ne sont pas faciles à utiliser (66 %),- la collaboration avec les collègues de plusieurs équipes est difficile (67 %)- et les défis liés au routage des événements de sécurité (58 %).Dans chaque situation, les équipes déclarent passer plus de temps qu'elles ne le devraient à essayer de résoudre les problèmes.", ajoute M. Callaway. "."Source : LogDNA Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Les données de connexion sont-elles disponibles pour toutes les équipes au sein de votre organisation ?A votre avis, quel est le niveau d'observabilité des données de connexion dans votre entreprise ? quelles en sont les conséquences ?