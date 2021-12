Il révèle que si 68 % des personnes interrogées utilisent des solutions MSSP (Fournisseurs de services managés de sécurité) /MDR (Managed Detection and Response) pour combler les lacunes en matière de sécurité, 47 % d'entre elles, ce qui est inquiétant, ne font pas confiance à la technologie ou au personnel. De plus, 44 % n'ont pas confiance dans les processus de sécurité des services gérés.", déclare Holger Schulze, PDG de Cybersecurity Insiders.Les entreprises sont clairement désireuses de comprendre les menaces potentielles. 65 % des répondants disent utiliser une approche de la sécurité fondée sur les menaces et 41 % utilisent les évaluations ATT&CK pour évaluer les décisions des fournisseurs de systèmes d'extrémité. En outre, 59 % des répondants effectuent des tests offensifs sur les produits avant d'investir dans une nouvelle solution et 53 % des répondants effectuent des tests offensifs sur les services avant d'investir dans une nouvelle solution.Cependant, des défis subsistent : 47 % des personnes interrogées utilisent des outils de détection et de réponse pour obtenir une meilleure visibilité de leurs réseaux et 28 % d'entre elles s'appuient encore sur des défenses périmétriques. 42 % notent un manque de formation, tandis que 31 % identifient les problèmes de recrutement comme un facteur limitant la confiance dans la sécurité organisationnelle.Cependant, des défis subsistent : 47 % des personnes interrogées utilisent des outils de détection et de réponse pour obtenir une meilleure visibilité de leurs réseaux et 28 % d'entre elles s'appuient encore sur des défenses périmétriques. 42 % notent un manque de formation, tandis que 31 % identifient les problèmes de recrutement comme un facteur limitant la confiance dans la sécurité organisationnelle.", dit Frank Duff, directeur général des évaluations ATT&CK de MITRE Engenuity. "Source : MITRE Engenuity Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre organisation utilise-t-elle des services gérés pour assurer la sécurité ?