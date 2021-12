Des plateformes telles que Patreon et Facebook ont même commencé à travailler au développement et à l'intégration de leur propre ligne d'échange de crypto-monnaies, tout en permettant la compatibilité avec certaines monnaies déjà établies. De nombreuses autres variétés d'échanges virtuels ont également commencé à apparaître face à l'intérêt croissant pour les crypto-monnaies, même si elles n'ont pas reçu la même réponse enthousiaste. Dans l'ensemble, il est intéressant de voir comment le monde s'apprête à faire évoluer les pratiques quotidiennes vers des espaces et des plateformes plus virtuels.Bien sûr, partout où l'argent circule, les escroqueries doivent suivre et c'est ainsi que nous arrivons au sujet d'aujourd'hui : la cybercriminalité liée aux crypto-monnaies et l'immense augmentation qu'elle a connue en 2021. Les raisons d'une telle augmentation sont assez évidentes car plus les crypto-monnaies deviennent populaires et courantes, plus les gens sont doués pour commettre des erreurs ou les exploiter. En outre, l'utilisation plus courante des crypto-monnaies les a également légitimées en tant que véritable forme de monnaie. Par conséquent, de plus en plus de cybercriminels sont incités à mener des attaques contre les personnes et leurs portefeuilles virtuels. Une forme assez courante de ces attaques est le bien nommé "rug pull".Les "rug pull" font partie d'une attaque contre la finance décentralisée (DeFi). Il s'agit essentiellement d'une vaste escroquerie virtuelle : un individu ou un groupe présente un projet de startup ou une idée commerciale majeure, puis rassemble des investisseurs pour le processus. Ils peuvent même fournir de faux documents et de fausses pièces d'identité dans le but de maintenir un air de transparence et de légitimité.Cette dernière partie n'est même pas nécessaire pour les crypto-monnaies, puisque la startup présentée est la monnaie elle-même. Par exemple, un nouveau jeton virtuel est créé. Ce jeton semble légitime, puisqu'il est enregistré en ligne (un processus assez facile à suivre actuellement). De l'argent est investi dans ce jeton, après quoi les développeurs originaux vident complètement la réserve de liquidités, révélant ainsi l'arnaque. La valeur marchande de la monnaie s'effondre du jour au lendemain, les escrocs se retrouvent à la tête de l'entreprise.Source : ChainalysisQu'en pensez-vous ?