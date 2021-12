Un coffre-fort de mots de passe, également connu sous le nom de gestionnaire de mots de passe, est essentiellement une forme relativement basique de chiffrement qui permet aux utilisateurs de sécuriser au maximum leurs comptes. L'objectif d'un mot de passe est de sécuriser les données du compte, mais il faut reconnaître que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention aux meilleures pratiques à adopter.Les suggestions des plateformes de médias sociaux et de Gmail concernant l'ajout de majuscules, de symboles et de chiffres font penser à une foule de complications inutiles, n'est-ce pas ? Cependant, sans cette gestion compliquée des mots de passe, il devient assez facile pour les pirates et les cybercriminels d'accéder aux détails d'un compte. Bien sûr, ce n'est pas la chose la plus facile au monde, mais comme les individus ont facilement accès à des techniques telles que la force brute, à un moment donné, garder des mots de passe qui se lient à des détails personnels ou partager le même mot de passe sur plusieurs plateformes est tout simplement risqué.Bien sûr, il est difficile de se souvenir d'un seul mot de passe compliqué, et encore moins de plusieurs. Il est toujours possible d'envisager de les noter sur ses appareils mobiles, mais c'est s'exposer à une autre liste de problèmes. En fin de compte, la meilleure façon de gérer les mots de passe est d'utiliser un coffre-fort. Ceux-ci génèrent des mots de passe aléatoires, composés d'une combinaison insolite de tout ce qui est accessible sur un clavier. Ils attribuent ensuite ces mots de passe à chacune des plates-formes en ligne de l'utilisateur, afin qu'aucune clé ne puisse ouvrir toutes les serrures. Les coffres se souviennent également de ces mots de passe, de sorte que l'utilisateur n'a pas besoin de les écrire. Il suffit de garder son téléphone en sécurité et son coffre-fort sous un mot de passe local, et le tour est joué !Désormais, vous savez ce qu'est un coffre-fort de mots de passe, mais la vraie question est la suivante : combien d'autres personnes le savent ? Et est-ce qu'ils utilisent ces applications à leur avantage ? Security.org, déjà connu pour ses recherches sur des sujets similaires, a décidé de répondre à ces questions dans le but de sensibiliser le public. Les paramètres de recherche ont consisté à interroger 1 077 Américains et à étudier trois aspects distincts de la sécurité en ligne : leurs expériences personnelles en matière de cybercriminalité, leurs propres méthodes de suivi des mots de passe et leurs opinions sur les coffres-forts pour mots de passe. Ces personnes ont été interrogées indépendamment de leur âge, de leur sexe et de leur sexualité.Il s'est avéré qu'une personne sur cinq de cet échantillon utilisait un gestionnaire de mots de passe, ce qui équivaut à environ 45 millions de personnes aux États-Unis. Ce chiffre est certes impressionnant, mais il est dérisoire par rapport à la population américaine actuelle, qui est d'environ 300 millions de personnes. En outre, une personne sur trois s'est fait voler une partie de son identité ou de ses informations d'identification en ligne lors d'une violation de la cybersécurité, ce qui est, faute de mieux, très grave.Les personnes qui se fient à leur mémoire pour mener leurs activités en ligne sont deux fois plus susceptibles de voir leur identité ou leurs informations d'identification attaquées par des menaces de cybersécurité. La raison en est que les utilisateurs qui se fient à leur mémoire partagent des mots de passe similaires sur plusieurs plates-formes ou ne créent tout simplement pas de mots de passe suffisamment compliqués pour résister à une demi-heure d'attaque brute par un cybercriminel contre leur identité. Toutefois, à la fin de cette enquête, qui visait également à éduquer ces personnes plutôt que de simplement les interroger, 69 % de la population s'est montrée intéressée par l'achat de son propre coffre-fort de mots de passe. C'est une bonne chose, car auparavant, 71 % de l'échantillon avait déclaré que leur manque de gestionnaires de mots de passe était dû à une méconnaissance de l'ensemble de la procédure ; les gens s'interrogeaient réellement sur la sécurité que ces applications apportaient à leurs appareils.Source : Security.org Que pensez-vous de ce rapport ? Le trouvez-vous pertinent ?Quel est votre avis sur les gestionnaires de mots de passe ?En utilisez-vous ?