Les données publiées par la Federal Trade Commission révèlent que les citoyens américains ont perdu plus de 148 millions de dollars américains à cause d'arnaques aux cartes cadeaux, le tout au cours des neuf premiers mois de 2021.Le rapport examine en profondeur la manière dont ces attaques sont menées, leur incidence et fournit d'autres faits et chiffres pertinents. Dans l'ensemble, les escroqueries à la carte cadeau sont très courantes car, par rapport à d'autres escroqueries majeures, elles sont relativement faciles à mettre en place et à exécuter. Les escroqueries aux cartes-cadeaux reposent toutes sur l'idée d'exploiter les personnes ayant ne serait-ce qu'un soupçon de naïveté et de les effrayer pour qu'elles divulguent accidentellement des informations susceptibles de faire perdre l'argent contenu dans ces cartes.Toutes ces attaques reposent sur le fait que la personne ciblée a déjà acheté une carte cadeau auprès d'une entreprise. Les escroqueries elles-mêmes prennent de nombreuses formes, mais se déroulent généralement de la même manière. Les escrocs se font passer pour une grande entreprise, ou peut-être pour un parent quelconque. Ils demandent aux utilisateurs qui ont acheté la carte cadeau le code ajouté au dos de celle-ci. Après les avoir convaincus de leur donner le code de la carte, ils peuvent disparaître et ne plus jamais être revus. Votre carte-cadeau Apple de dix dollars ne vaut plus rien, et un individu s'offre un iPhone à 50 % de réduction en ayant mené le même stratagème contre plusieurs autres personnes. Il convient toutefois de noter que les cartes-cadeaux les plus visées étaient celles, plutôt amusantes, de Target. S'il y a une chose que les escrocs aux cartes-cadeaux comprennent, c'est qu'il faut être à la hauteur de la marque.Source : Federatl Trade Commission Que pensez-vous de ces données ?Avez-vous déjà victime d'arnaques à la carte cadeaux ?