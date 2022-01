« Norton Crypto vous aide à miner facilement et en toute sécurité la cryptomonnaie Ethereum en utilisant la sécurité des appareils Norton 360 pour Windows. Norton Crypto contribue à supprimer de nombreux obstacles à l'entrée dans l'écosystème des cryptomonnaies. Vous pouvez désormais transformer le temps d'inactivité de votre ordinateur Windows en une opportunité de gagner de la monnaie numérique de manière sécurisée », déclare Norton.Le minage pour ce qui est du bitcoin par exemple est le processus par lequel de nouveaux bitcoins sont mis en circulation ; c'est également la façon dont les nouvelles transactions sont confirmées par le réseau et un élément essentiel de la maintenance et du développement du grand livre de la blockchain. Le "minage" est effectué à l'aide d'un matériel sophistiqué qui résout un problème mathématique de calcul extrêmement complexe. Le premier ordinateur à trouver la solution au problème se voit attribuer le prochain bloc de bitcoins et le processus recommence.L'extraction de cryptomonnaies est laborieuse, coûteuse et ne rapporte que sporadiquement. Néanmoins, le minage exerce un attrait magnétique sur de nombreux investisseurs intéressés par les cryptomonnaies, car les mineurs sont récompensés pour leur travail par des jetons de cryptomonnaies. Cela peut s'expliquer par le fait que les entrepreneurs considèrent l'exploitation minière comme un don du ciel, comme les prospecteurs d'or californiens en 1849.Les mineurs sont payés pour leur travail de vérificateur. Ils effectuent le travail de vérification de la légitimité des transactions. Avec la monnaie numérique, il existe une possibilité de « double dépense » : il s’agit d’un scénario dans lequel un propriétaire de cryptomonnaie dépense illicitement deux fois la même cryptomonnaie. En effet, « il existe un risque que le détenteur fasse une copie du jeton numérique et l'envoie à un commerçant ou à une autre partie tout en conservant l'original », explique le dictionnaire Investopedia.Norton Crypto ne fonctionne pas en permanence en arrière-plan. Les utilisateurs peuvent l'activer et le désactiver manuellement. Les utilisateurs sont mis en pool avec d'autres utilisateurs de Norton Crypto pour améliorer l'efficacité, et tous partagent les bénéfices du minage. Il s'agit d'un moyen simple et sûr de miner de l'Ethereum.Cependant, selon certains utilisateurs, il n'y a aucun moyen de se désengager complètement du programme, et il faut creuser dans NCrypt.exe dans le répertoire de votre ordinateur pour le supprimer.Cela peut sembler anodin, mais Norton a une relation difficile avec sa base d'utilisateurs, et la société a fait l'objet de controverses par le passé pour son manque de transparence et le fait qu'elle ne supprime pas entièrement les fichiers lorsqu'elle les désinstalle. Par conjecture, l'ensemble de l'industrie des antivirus est en grande partie une arnaque. Si l'on en croit du moins la réaction de cet internaute « À ce stade, je suis convaincu que l'ensemble de l'industrie des antivirus est en grande partie une arnaque. Ils font souffrir tout le monde pour leur propre profit. »« Les utilisateurs sont effrayés en installant cette ‘’merde’’ et en faisant des paiements récurrents pour cela, et ensuite les performances de leur ordinateur deviennent merdiques. Les développeurs font des cauchemars en voyant leur logiciel mal détecté comme un virus ou cassé par l'antivirus qui modifie le comportement du système d'exploitation de manière inattendue », ajoute-t-il.« Il y a quelque temps, j'ai cédé et j'ai acheté et installé Bitdefender, que je savais être bon. Mais ce n'était pas le cas. Je n'ai pas renouvelé la licence et je l'ai désinstallé. », déclare un autre intaernauteSource : Norton Quel est votre avis sur ce sujet ?Quel antivirus utilisez-vous ?Selon vous, existe-t-il un antivirus de confiance ?Pensez-vous que l'ensemble de l'industrie des antivirus est en grande partie une arnaque ?Quel est votre logiciel antivirus préféré pour Windows ? Merci de partager votre expérience avec les antivirus