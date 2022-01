Google a annoncé que sa division cloud avait acquis la startup israélienne de cybersécurité Siemplify pour 500 millions de dollars

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués par les entreprises, mais une source familière avec la question a déclaré que Google a payé environ 500 millions de dollars en espèces pour Siemplify.Cette transaction intervient après que Google ait promis au président américain Joe Biden, en août dernier, d'investir 10 milliards de dollars dans la cybersécurité au cours des cinq prochaines années, dans un contexte d'augmentation significative des cyberattaques et des violations de données.Siemplify, dirigée par son cofondateur et directeur général Amos Stern, fournit des solutions d'orchestration, d'automatisation et de réponse en matière de sécurité. Elle a levé 58 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que G20 Ventures et 83North.Avec un partenariat avec Google Cloud, Siemplify a suscité l'intérêt de l'acheteur alors qu'elle était en train de lever un nouveau tour de table de capitaux privés, a ajouté la source.Depuis le début de la pandémie en 2020, les revenus de Google provenant de l'activité cloud ont presque doublé pour atteindre environ 5 milliards de dollars, car les entreprises se sont tournées vers le travail à domicile. La nécessité de se protéger et de se prémunir contre les menaces de sécurité a augmenté en parallèle, les grandes entreprises renforçant également leurs produits de cybersécurité.Google a déclaré que la plate-forme de Siemplify serait intégrée à son cloud et servirait de base aux capacités dans lesquelles il investira.Ce rachat, qui constitue la première opération de Google concernant une entreprise israélienne de cybersécurité, permettra au géant de la technologie de tirer parti de l'important vivier de talents en cybersécurité de ce pays du Moyen-Orient.Guggenheim Securities a conseillé Siemplify pour cette transaction.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?