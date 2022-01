Plus important encore, les médias sociaux étant une projection très importante de la personnalité d'une personne, l'accès à ces comptes par des pirates informatiques est beaucoup plus préjudiciable qu'au début des années 2000. Google a mis en place depuis un certain temps un système strict d'authentification à deux facteurs. Dès lors que l'on se connecte à un nouvel appareil un nombre suspect de fois sans vérifier sa présence par le biais d'un autre appareil vérifié, Google finit par verrouiller la personne si l'authentification à deux facteurs n'est pas immédiatement fournie. Si cela peut être gênant dans certaines situations, par exemple se connecter à un nouvel appareil sans avoir son mobile à proximité, la sécurité supplémentaire vaut le coup.Google a même étendu ses sensibilités en matière de 2FA au navigateur Chrome pour les appareils Android. Si les utilisateurs essaient de se connecter ailleurs, il leur suffit d'utiliser le navigateur de leur smartphone et d'appuyer sur la touche de volume (lorsque l'appareil le demande) pour que la vérification soit complète. Cependant, il semble que le géant technologique ne se contente pas de cela et qu'il tente une nouvelle approche du 2FA. Plus précisément, une approche qui utilise les codes QR, maintenant que presque tous les smartphones peuvent facilement les scanner. Les codes QR comme forme d'autorisation ou de vérification ne sont pas nécessairement une nouvelle technologie. Les utilisateurs de Snapchat utilisent ces images générées automatiquement pour enregistrer d'autres comptes depuis un certain temps. WhatsApp utilise également la lecture de codes QR afin de permettre aux individus de connecter leurs comptes sur des navigateurs via l'interface Web de la plateforme.Récemment, un nouveau drapeau expérimental a été repéré sur Chrome pour Android, paradant sous le nom de "web authentication caBLE v2 QR codes". C'est, pour l'instant, la seule information disponible sur le sujet puisque la fonctionnalité expérimentale n'a pas encore été mise en œuvre.Source : GoogleQue pensez-vous de ce nouvel outil de Chrome pour Android ?