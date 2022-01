Il y a quelques jours, nous rapportions que Norton, une grande entreprise de cybersécurité parfois controversée, a récemment lancé Norton Crypto dans le cadre de Norton 360, qui permet aux utilisateurs de miner la cryptomonnaie Ethereum pendant que leur ordinateur reste inactif.Norton Crypto est une fonction qui ne peut être activée qu'avec l'accord de l'utilisateur qui peut le désactiver manuellement. Cette fonction nécessite un matériel spécial et le consentement de l'utilisateur pour fonctionner.À ce sujet, Norton a déclaré : « Norton Crypto vous aide à miner facilement et en toute sécurité la cryptomonnaie Ethereum en utilisant la sécurité des appareils Norton 360 pour Windows. Norton Crypto contribue à supprimer de nombreux obstacles à l'entrée dans l'écosystème des cryptomonnaies. Vous pouvez désormais transformer le temps d'inactivité de votre ordinateur Windows en une opportunité de gagner de la monnaie numérique de manière sécurisée ».Selon Norton, la fonction Norton Crypto est conçue pour contribuer à rendre le minage de crypto existante plus sûre. « Nous nous engageons à être un bon gardien de l'environnement et nous avons pris des mesures pour aider à atténuer les impacts potentiels sur l'environnement », déclare l’entreprise. « NortonLifeLock est signataire du Crypto Climate Accord et membre de l'organisation mondiale de l'environnement Ceres, dont la mission est de travailler avec les entreprises, les universités et le secteur à but non lucratif pour un avenir plus durable », ajoute-t-elle.Mais Norton 360 n'est pas le seul du segment des antivirus à se lancer dans cette entreprise : l'antivirus Avira, qui a construit une base de 500 millions d'utilisateurs dans le monde en grande partie en rendant le produit gratuit, a récemment été acheté par la même société qui possède Norton 360 et présente à ses clients un service appelé Avira Crypto.Fondée en 2006, Avira Operations GmbH & Co. KG est une société de logiciels multinationale allemande connue pour son Avira Free Security (alias Avira Free Antivirus). En janvier 2021, Avira a été acquise par NortonLifeLock Inc., basée à Tempe, en Arizona, la même société qui possède désormais Norton 360.En 2017, la société de protection contre le vol d'identité LifeLock a été rachetée par Symantec Corp., qui a été renommée NortonLifeLock en 2019. LifeLock est désormais inclus dans le service Norton 360 ; Avira propose aux utilisateurs un service similaire appelé Breach Monitor.Comme Norton 360, Avira est livré avec un cryptomineur déjà installé, mais les clients doivent choisir d'utiliser le service qui l'alimente. La FAQ d'Avira sur son service de cryptominage est quelque peu clairsemée. Par exemple, elle ne précise pas combien NortonLifeLock retire de l'accord (NortonLifeLock conserve 15 % de toute crypto-monnaie minée par Norton Crypto).« Avira Crypto vous permet d’utiliser les temps d’inactivité de votre ordinateur pour miner des Ethereum (ETH), une cryptomonnaie. Le cryptominage exige une grande puissance de traitement et n’est donc pas adapté aux utilisateurs possédant un ordinateur moyen.« Même avec du matériel compatible, le minage de cryptomonnaie par vos propres moyens peut ne pas être très fructueux. Votre meilleure option consiste à rejoindre un pool de minage au sein duquel les utilisateurs partagent la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour mieux rentabiliser le minage de cryptomonnaie. Les récompenses sont ensuite distribuées en parts égales à tous les membres du pool.« Avira Crypto fournit la solution de minage requise et un portefeuille personnel intégré. Après le minage, vous pouvez facilement transférer la cryptomonnaie que vous avez acquise de votre portefeuille Avira Crypto vers votre compte Coinbase.« Vous pouvez accéder à ce service via Avira Security pour Windows et surveiller votre compte ainsi que transférer de la cryptomonnaie vers Coinbase via votre compte Avira ».Et d'expliquer aux utilisateurs que :« Le cryptominage est un processus qui implique des techniques de calcul et de cryptographie de haute performance afin de résoudre des problèmes de calcul complexes. Il est réalisé afin de vérifier et d’ajouter des enregistrements de transactions (blocs) dans un registre public appelé « blockchain ». Une fois ce processus terminé, le mineur est récompensé avec de la cryptomonnaie.« Pour une meilleure compréhension de base du fonctionnement du cryptominage, vous trouverez ci-après un aperçu du contexte technique sous-jacent.« Contrairement aux systèmes bancaires centralisés où chaque transaction est vérifiée par la banque elle-même, les transactions au sein d’une blockchain décentralisée sont stockées dans un registre public sur de nombreux ordinateurs situés dans différents emplacements et gérés par de différents participants. Tous les ordinateurs de ce réseau sont appelés des nœuds, et ils ont pour tâche de vérifier et de surveiller simultanément les transactions.« Les mineurs sont des individus (nœuds) qui apportent une incroyable puissance de calcul pour résoudre des problèmes de hachage afin d’ajouter de nouveaux blocs à la blockchain.« Une blockchain est une série de blocs de données en chaîne répertoriés par ordre chronologique. Ces blocs contiennent des transactions de données, notamment des hachages cryptographiques, et sont enchaînés de façon séquentielle jusqu’à la fin du registre.« Lorsqu’une transaction a lieu, elle est regroupée avec d’autres afin de former une liste, puis elle est ajoutée à un nouveau bloc non vérifié. Chaque bloc de données non vérifié doit ensuite être vérifié par les nœuds de mineurs. Une fois qu’un mineur a vérifié un bloc, le bloc vérifié est ajouté à la blockchain. Le mineur ayant vérifié le bloc notifie d’abord les autres nœuds, puis reçoit de la cryptomonnaie en récompense.« Afin de déterminer la rentabilité du cryptominage, il vous faut considérer le coût du matériel et de l’électricité, ainsi que la complexité associée au minage. Il vous faut également prendre en compte d’autres facteurs tels que la façon dont le prix de la cryptomonnaie influencera les récompenses potentielles ».Il n'est pas clair si Avira utilise le même code de cryptominage que Norton Crypto. Mais il y a des indices qui suggèrent que c'est le cas. NortonLifeLock a annoncé Avira Crypto fin octobre 2021 :« Avira, qui fait partie de NortonLifeLock, a lancé trois nouvelles fonctionnalités dans le cadre de son portefeuille de produits en pleine croissance : Avira Crypto, Game Booster et Breach Monitor.« Chez Avira, nous comprenons que chaque individu a des besoins différents en matière de cybersécurité, et nous travaillons à développer en permanence des fonctionnalités pour aider à protéger nos clients à travers les principaux points de contact numériques dans leur vie quotidienne. Que vous travailliez, appreniez, fassiez du shopping ou passiez simplement du temps en ligne, il existe aujourd'hui des cybermenaces ciblées à chaque instant de la journée numérique. Avec chaque nouvelle fonctionnalité que nous lançons chez Avira, nous visons à fournir une couche de sécurité supplémentaire afin que nos clients puissent se sentir plus en sécurité en ligne - et avec le lancement d'Avira Crypto, Game Booster et Breach Monitor, nous sommes ravis d'ajouter une protection et un support supplémentaires. pour trois besoins numériques très différents.« Avira Crypto est conçu pour permettre aux consommateurs d'exploiter la crypto-monnaie de manière plus sûre et plus simple, directement via la plate-forme Avira. Avec Avira Crypto, les mineurs de monnaie peuvent désormais transformer le temps d'inactivité de leur PC en une opportunité de gagner de la monnaie numérique. Il est conçu pour être simple à utiliser, sécurisé et fiable, permettant aux clients de rechercher des crypto-monnaies en quelques clics et d'éviter les barrières générales qui pourraient autrement empêcher leur entrée dans l'écosystème des crypto-monnaies ».Cependant, plusieurs autres produits antivirus ont signalé le programme d'installation d'Avira comme malveillant ou dangereux pour avoir inclus un cryptomineur dès le 9 septembre 2021.La capture d'écran ci-dessus a été prise sur Virustotal.com, un service appartenant à Google qui analyse les fichiers soumis par rapport à des dizaines de produits antivirus. Le rapport de détection illustré a été trouvé en recherchant dans Virustotal « ANvOptimusEnablementCuda », une fonction incluse dans le composant d'exploitation minière Norton Crypto « Ncrypt.exe ».Certains clients de longue date de Norton se sont rendus sur le forum en ligne de NortonLifeLock pour exprimer leur horreur à l'idée que leur produit antivirus installe un logiciel de minage de cryptomonnaie, que le service de minage soit ou non désactivé par défaut.« Norton devrait DÉTECTER et éliminer le détournement de crypto-mining, et non pas installer le leur », lit-on dans un fil de discussion du 28 décembre sur le forum de Norton intitulé « Absolument furieux ».D'autres ont affirmé que l'offre de cryptominage finirait par coûter plus cher aux clients en factures d'électricité qu'ils ne pourraient jamais espérer gagner en laissant leur antivirus exploiter l'ETH. De plus, le transfert de tout ETH miné par Norton ou Avira Crypto vers un compte que l'utilisateur peut encaisser entraîne des frais élevés, et de nombreux utilisateurs ne comprennent apparemment pas qu'ils ne peuvent pas encaisser tant qu'ils n'ont pas au moins gagné suffisamment d'ETH pour couvrir les frais.En août 2021, NortonLifeLock a déclaré avoir conclu un accord pour acquérir Avast, un autre produit antivirus gratuit de longue date qui prétend également avoir environ 500 millions d'utilisateurs. Il reste à voir si Avast Crypto sera la prochaine offre « brillante » de NortonLifeLock.La participation à ces programmes de cryptominage est volontaire, mais une grande partie de cela dépend en fin de compte de la façon dont ces programmes sont présentés et si les utilisateurs comprennent vraiment ce qu'ils font lorsqu'ils les activent. Mais ce qui pourrait être le plus dérangeant c'est qu'ils introduiront des centaines de millions d'internautes peut-être moins avertis dans le monde de la crypto-monnaie, qui comporte son propre ensemble de défis uniques en matière de sécurité et de confidentialité qui obligent les utilisateurs à « améliorer » leurs pratiques de sécurité personnelles de manière assez importante.Sources : FAQ Avira Utilisez-vous un antivirus ? Si oui, lequel ?Que pensez-vous du fait qu'une application antivirus se mettent à proposer un cryptomineur ?