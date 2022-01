${java:version}

java:comp/env/*

Dans PatternLayout dans la configuration de la journalisation, remplacez les recherches de contexte comme ${ctx:loginId} ou $${ctx:loginId} par les modèles de mappe de contexte de thread (%X, %mdc ou %MDC) .

Sinon, dans la configuration, supprimez les références aux recherches contextuelles telles que ${ctx:loginId} ou $${ctx:loginId} lorsqu'elles proviennent de sources externes à l'application telles que les en-têtes HTTP ou les entrées utilisateur.

La prise de parole du CISA

Le 9 décembre, une vulnérabilité a été découverte dans la bibliothèque de journalisation Apache log4j. Cette bibliothèque est très souvent utilisée dans les projets de développement d'application Java/J2EE ainsi que par les éditeurs de solutions logicielles sur étagère basées sur Java/J2EE.Log4j inclut un mécanisme de recherche qui pourrait être utilisé pour effectuer des requêtes via une syntaxe spéciale dans une chaîne de format. Par exemple, il peut être utilisé pour demander divers paramètres comme la version de l'environnement Java via, etc. Ensuite, en spécifiant la clé jndi dans la chaîne, le mécanisme de recherche utilise l'API JNDI. Par défaut, toutes les requêtes sont effectuées en utilisant le préfixe; cependant, les auteurs ont implémenté l'option d'utiliser un préfixe personnalisé au moyen d'un symbole deux-points dans la clé. C'est là que réside la vulnérabilité : si jndi:ldap:// est utilisé comme clé, la requête va au serveur LDAP spécifié. D'autres protocoles de communication, tels que LDAPS, DNS et RMI, peuvent également être utilisés.Ainsi, un serveur distant contrôlé par un attaquant pourrait renvoyer un objet à un serveur vulnérable, entraînant potentiellement l'exécution de code arbitraire dans le système ou la fuite de données confidentielles. Tout ce qu'un attaquant doit faire est d'envoyer une chaîne spéciale via le mécanisme qui écrit cette chaîne dans un fichier journal et est donc gérée par la bibliothèque Log4j. Cela peut être fait avec de simples requêtes HTTP, par exemple, celles envoyées via des formulaires Web, des champs de données, etc., ou avec tout autre type d'interactions utilisant la journalisation côté serveur.La vulnérabilité a été caractérisé par Tenable comme « la vulnérabilité la plus importante et la plus critique de la dernière décennie ».Des preuves de concept ont déjà été publiées. Cette vulnérabilité fait l'objet d'une exploitation active.La sévérité de la brèche est maximale 10 sur l’échelle CVSS.Elle permet donc à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance s'il a la capacité de soumettre une donnée à une application qui utilise la bibliothèque log4j pour journaliser l'évènement. Cette attaque peut être réalisée sans être authentifié, par exemple en tirant parti d'une page d'authentification qui journalise les erreurs d'authentification. Les entreprises spécialisées en cybersécurité ont indiqué que le nombre d'attaques profitant de cette faille se multiplient. Les membres de l’Apache Software Fondation ont développé un patch en catastrophe pour corriger la vulnérabilité, la version 2.15.0. Des contournements sont également possibles pour réduire les risques.Mais les chercheurs ont signalé qu'il existe au moins deux vulnérabilités dans le correctif, publié sous le nom de Log4J 2.15.0, et que les attaquants exploitent activement l'une d'entre elles ou les deux contre des cibles du monde réel qui ont déjà appliqué la mise à jour. Les chercheurs ont exhorté les organisations à installer un nouveau correctif, publié en tant que version 2.16.0, dès que possible pour corriger la vulnérabilité, qui est suivie comme CVE-2021-45046.Le correctif précédent, ont déclaré les chercheurs, « était incomplet dans certaines configurations autres que celles par défaut » et permettait aux attaquants d'effectuer des attaques par déni de service, ce qui facilite généralement la mise hors ligne des services vulnérables jusqu'à ce que les victimes redémarrent leur serveurs ou prennent d'autres mesures. La version 2.16.0 « résout ce problème en supprimant la prise en charge des modèles de recherche de messages et en désactivant la fonctionnalité JNDI par défaut », selon l'avis de vulnérabilité lié ci-dessus.La version 2.15.0 ne résolvait pas un autre problème - CVE-2021-45046 - qui permettait à un attaquant distant contrôlant le Thread Context Map (MDC) de préparer une entrée malveillante à l'aide d'un modèle de recherche JNDI. Le résultat pourrait être l'exécution de code à distance, heureusement pas dans tous les environnements.La version 2.16.0 a résolu ce problème. Mais elle n'a pas corrigé CVE-2021-45105, que l'Apache Software Foundation décrit comme suit :« Les versions 2.0-alpha1 à 2.16.0 d'Apache Log4j2 ne protégeaient pas contre la récursivité incontrôlée des recherches auto-référentielles. Lorsque la configuration de la journalisation utilise une disposition de modèle autre que celle par défaut avec une recherche de contexte (par exemple, $${ctx:loginId}), les attaquants contrôlant les données d'entrée de Thread Context Map (MDC) peuvent créer des données d'entrée malveillantes contenant une recherche récursive, ce qui entraîne une StackOverflowError qui mettra fin au processus. Ceci est également connu sous le nom d'attaque DOS (Denial of Service) ».Le programme de primes de bogues indépendant des fournisseurs, Zero Day Initiative, a décrit la faille comme suit :« Lorsqu'une variable imbriquée est remplacée par la classe StrSubstitutor, elle appelle récursivement la classe substitut(). Cependant, lorsque la variable imbriquée fait référence à la variable à remplacer, la récursivité est appelée avec la même chaîne. Cela conduit à une récursivité infinie et à une condition DoS sur le serveur ».L'ASF a également décrit les mesures d'atténuation suivantes :La faille a été corrigée dans Log4j 2.17.0 (Java 8).Un autre bogue critique d'exécution de code à distance qui est maintenant suivi en tant que CVE-2021-44832 a été découvert dans la même bibliothèque de journalisation Apache Log4j. Il s'agit de la quatrième vulnérabilité de la bibliothèque Log4j.Classé « modéré » en gravité avec un score de 6,6 sur l'échelle CVSS, la vulnérabilité provient du manque de contrôles supplémentaires sur l'accès JDNI dans log4j.L'équipe de sécurité d'Apache a publié une autre version d'Apache Log4J (version 2.17.1) corrigeant le bogue d'exécution de code à distance CVE-2021-44832 récemment découvert. C'est une autre mauvaise situation pour la plupart des utilisateurs, mais, encore une fois, il est fortement recommandé de mettre son système à jour pour résoudre ce problème critique.Aucune agence fédérale américaine n'a été compromise en raison de la vulnérabilité, a déclaré lundi la directrice de la CISA, Jen Easterly, aux journalistes lors d'un appel. En outre, aucune cyberattaque majeure impliquant le bogue n'a été signalée aux États-Unis, bien que de nombreuses attaques ne soient pas signalées, a-t-elle déclaré.Easterly a déclaré que l'étendue de la vulnérabilité, qui affecte des dizaines de millions d'appareils connectés à Internet, en fait la pire qu'elle ait vue dans sa carrière. Il est possible, a-t-elle dit, que les attaquants attendent leur heure, attendant que les entreprises et autres baissent leurs défenses avant d'attaquer.« Nous nous attendons à ce que Log4Shell soit utilisé dans les intrusions dans le futur », a déclaré Easterly. Elle a noté la violation de données d'Equifax en 2017, qui a compromis les informations personnelles de près de 150 millions d'Américains, découlait d'une vulnérabilité dans un logiciel open source.Jusqu'à présent, la plupart des tentatives d'exploitation du bogue se sont concentrées sur le minage de crypto-monnaies de bas niveau ou sur des tentatives d'attirer des appareils dans des botnets, a-t-elle déclaré.L'une des premières attaques connues utilisant la vulnérabilité impliquait le jeu informatique Minecraft. Les attaquants ont pu s'emparer de l'un des serveurs du jeu de construction du monde avant que Microsoft, propriétaire de Minecraft, ne corrige le problème.Il y a eu de grosses attaques ailleurs. Le ministère belge de la défense a déclaré le 16 décembre avoir découvert une attaque sur son réseau informatique. L'attaque a paralysé certaines activités du ministère. « La Défense a découvert une attaque sur son réseau informatique avec accès à Internet. Des mesures de quarantaine ont été rapidement prises pour isoler les parties touchées. Cette attaque fait suite à l'exploitation de la vulnérabilité Log4j, qui a été rendue publique la semaine dernière et pour laquelle les spécialistes informatiques du monde entier s'engouffrent dans la brèche », a déclaré Olivier Severin le porte-parole du ministère Source : entretien avec la Directrice du CISA Jen Easterly