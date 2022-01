» explique Bruno Caille, CTO & Head of Specialists for France. “”.Voici 5 technologies que les entreprises commencent à prendre en compte :: Les entreprises migrent leurs applications vers le Cloud Public (en mode SaaS ou IaaS). Les applications hébergées dans les data center deviennent minoritaires. Il est donc important de repenser les réseaux WAN pour qu’ils optimisent l’expérience applicative en garantissant le plus haut niveau de sécurité. Le SASE représente donc la concaténation du réseau – « connect it » – et de la sécurité – « secure it ».Concrètement, pour simplifier les opérations réseaux et sécurités, SASE combine un réseau SD-WAN avec des services sécurités fournis par le Cloud.: Le périmètre de sécurité ayant changé (les applications sont dans le Cloud), la façon de sécuriser l’accès aux applications doit changer. Dynamique et flexible, le Zero Trust est établie pour chaque demande d'accès, quelle que soit sa provenance. La sécurisation de l’accès est donc créée à travers les applications et les réseaux, et permet uniquement aux utilisateurs et appareils appropriés d'y accéder.: Le parcours nom d’utilisateur + mot de passe n’est plus suffisant. Si ces informations sont enregistrées sur le navigateur, n’importe qui peut accéder à des données censées être sécurisées. Cela marque donc le passage au MFA (Multifactor Authentication), et pour simplifier l’expérience utilisateur, le passage vers un environnement biométrique. D’après le Duo Security Report de Cisco, le MFA a augmenté de 39 % au cours de l'année écoulée, et les authentifications biométriques ont connu une croissance encore plus rapide de 48 %. L’objectif : faciliter le parcours utilisateur sans compromis sur la sécurité.Dans la foulée des modèles as-a-service (aaS) de plus en plus populaires, tels que le SaaS et l’IaaS, le Network as a Service (NaaS) va véritablement changer la façon dont de nombreuses entreprises acquièrent, fournissent et gèrent leurs capacités réseau. Le NaaS consiste à proposer une solution globale d’infrastructure de réseau sous forme d’abonnement.D’après le Global Networking Trends Report de Cisco, plus de 75 % des organisations sont d'accord pour dire que les NaaS donneront aux équipes informatiques des opportunités de faire progresser leurs compétences. Mais ce service permettra aussi de simplifier le travail des équipes réseaux en ajoutant agilité et résilience.» ajoute Bruno Caille.: Avec la pandémie, le télétravail a été adopté. Les organisations développent de plus en plus des environnements de travail hybrides. Cela se traduit par la refonte des espaces de travail, des salles de réunions et le besoin d’outils de communication adaptés aux contraintes du travail hybride. Plus que jamais, l’innovation simplifie la vie des collaborateurs avec l’apport de l’intelligence artificiel pour transcrire ou traduire les réunions, mais aussi pour réduire les bruits parasites, optimiser la captation vidéo ou fournir une image 3D comme l’holographie.", développe Bruno Caille.Cisco est un spécialiste mondial des technologies qui permet à l'Internet d’exister depuis 1984. Les collaborateurs, les produits et les partenaires connectent la société de manière sécurisée et permettent de saisir les opportunités futures offertes par le numérique.Source : Cisco Qu'en pensez-vous ?Votre entreprise a-t-elle déjà adopté ces tendances technologiques ?