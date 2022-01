La société de tests de sécurité SE Labs a testé une variété de produits de sécurité des points d'extrémité de différents fournisseurs afin d'évaluer leur efficacité.Elle a constaté que Broadcom était le seul produit d'entreprise qui s'est avéré efficace à 100 % contre les attaques ciblées, tandis que Crowdstrike et FireEye ont arrêté toutes les attaques sauf une. Les autres logiciels de sécurité testés ont manqué entre deux et quatre attaques.", déclare Simon Edwards, PDG de SE Labs. "Les tests ont pondéré les notes de protection en fonction de la façon dont les produits traitent les menaces en fonction du résultat, le blocage étant le résultat préféré évident.Les produits grand public se sont légèrement mieux comportés que les outils d'entreprise, trois produits étant efficaces à 100 % contre les attaques ciblées. Lorsque l'évaluation pondérée de SE Labs est prise en compte, seuls Kaspersky et Norton obtiennent un taux de protection de 100 %. Avast, AVG, F-Secure et Avira ont arrêté toutes les attaques ciblées sauf une, tandis que les autres logiciels de sécurité ont manqué entre trois et huit attaques.Source : SE Labs Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est le produit de sécurité utilisé au sein de votre entreprise ? les protections sont-elles satisfaisantes ?