L'enquête, menée en octobre 2021 auprès de 600 décideurs informatiques aux États-Unis et au Canada, révèle que 28 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise investit annuellement entre 25 000 et 50 000 dollars dans la cybersécurité.L'investissement dans la cyberassurance est également une tendance croissante et les trois principaux critères que les entreprises seraient prêtes à respecter pour obtenir une assurance sont les contrôles de sécurité (70 %), la conformité (52 %) et la formation (44 %).L'étude s'intéresse également aux personnes que les employés des entreprises considèrent comme les plus responsables d'avoir laissé se produire une cyberattaque. Les fournisseurs arrivent en tête (25 %), suivis de près par l'équipe informatique interne (23 %). Toutefois, si une cyberattaque devait se produire, 41 % des personnes interrogées déclarent qu'elles demanderaient à leur fournisseur de cybersécurité de leur fournir davantage de recommandations sur ce que leur organisation pourrait et devrait faire pour éviter de futures attaques.", déclare Rob Cataldo, directeur général de Kaspersky Amérique du Nord. "."Source : Kaspersky Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il en France ? pensez-vous que les entreprises vont augmenter leur budget cybersécurité cette année, ou devraient-elles le faire ?