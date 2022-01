L'année dernière, les cybercrimes ont connu une augmentation considérable, comme le souligne un rapport d'AtlasVPN. En juin, près de 700 000 000 de comptes d'utilisateurs de LinkedIn ont été piratés par le biais de la récupération de données, qui comprennent les adresses électroniques, les numéros de téléphone, le nom d'utilisateur, la localisation et toutes les autres informations professionnelles et personnelles.Les données confidentielles des comptes Facebook ont également été divulguées en avril. La raison en est la vulnérabilité des systèmes, qui a affecté 533 000 000 d'utilisateurs dans plus de 100 pays. En janvier, les données de plus de 214 000 000 d'utilisateurs de Meta, Instagram et LinkedIn ont été publiées sur les arches sociales, même le pays d'origine, les données des abonnés et les liens des profils.Le point d'inquiétude survient lorsque les entreprises n'adoptent pas de mesures efficaces contre les violations de données.Source : AtlasVPN Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Avez-vous personnellement fait l'expérience de cette augmentation massive des violations de comptes l'année dernière ?