L'action conjointe perturbatrice a été coordonnée par Europol et a eu lieu le 17 janvier 2022. Elle a impliqué des actions simultanées des forces de l'ordre en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, en République tchèque, en France, en Hongrie, en Lettonie, en Ukraine, aux États-Unis et au Royaume-Uni.Les agents de la loi ont saisi 15 serveurs utilisés par le service VPNLab.net et ont mis hors service son site principal, de sorte que la plateforme n'est plus disponible.Les cybercriminels utilisent les services VPN (réseau privé virtuel) pour dissimuler leur emplacement et leur identité réels et brouiller leurs pistes en ligne en redirigeant le trafic réseau à travers plusieurs tunnels de chiffrement.Par rapport aux services VPN grand public standard, les solutions destinées à un usage illicite sont plus lentes et plus lourdes car elles comportent plusieurs couches de cryptage et de rebondissement.VPNLab.net était l'un des services les plus anciens et les plus fiables de ce type, créé en 2008 et proposant une technologie basée sur OpenVPN et un cryptage 2048 bits pour seulement 60 dollars par an.Ses serveurs étaient situés dans différents pays, offrant une proximité relative avec les acteurs malveillants du monde entier, ce qui permet de maintenir les performances à un niveau acceptable.", a déclaré Europol.."Comme le détaille la police ukrainienne chargée de la cybercriminalité dans un communiqué de presse distinct, ce service particulier a été utilisé dans au moins 150 attaques de ransomware.En conséquence directe de ces actions, VPNLab.net a causé des dommages financiers d'au moins 60 millions d'euros (68,3 millions de dollars).Les propriétaires et les opérateurs de VPNLab.net n'ont pas encore été identifiés, inculpés ou arrêtés. Cependant, les forces de l'ordre affirment détenir des preuves précieuses à cet égard, suite à la saisie des serveurs.En outre, les données des clients stockées sur ces serveurs seront également examinées, de sorte que la police identifiera probablement d'autres affiliés au ransomware.En décembre 2020, Europol a coordonné une autre action de démantèlement similaire contre Safe-Inet et Insorg VPN, deux fournisseurs de services connus pour leur soutien aux activités cybercriminelles.Source : EuropolQu'en pensez-vous ?Quel est votre avis sur les services VPN en général ?