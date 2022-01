Zhengbang ZB3245TSS Manuel d'utilisation

RM Cybernetics est spécialisé dans le développement d'appareils électroniques sur mesure pour la recherche scientifique, les projets média et le développement de produit.Ils ont acheté une petite machineen Chine pour réaliser de petites séries et des prototypes. Ils ont décidé de documenter l'expérience d'achat et de configuration d'une machineZhengBang ZB3245TSS. La société propose plusieurs autres modèles, mais RM Cybernetics a choisi celui-là car il dispose de 58 emplacements d'alimentation possibles, ce qui signifie qu'ils pourraient conserver presque tous les composants CMS standard qu'ils utilisent habituellement dans la machine.Pour mémoire, dans le secteur industriel, le concept de(traduit littéralement de l’anglais par, « ramasser et déposer ») désigne l’opération qui consiste à retirer de la marchandise d’un emplacement pour la placer à un autre endroit. Par exemple, emballer des chocolats au fur et à mesure qu’ils sortent des lignes de production.RM a commandé la machine sur AliExpress pour un prix total d'environ 4 000 £ GBP (4 784 Є) hors droits d'importation. Il est arrivé juste avant que les bureaux de RM ne ferment pour Noël et est donc resté emballé une semaine avant que l'équipe ne commence à le manipuler.« Il n'y avait pas vraiment grand chose à brancher sur la machine pour la faire démarrer. Fondamentalement, moniteur, clavier, souris. Lorsqu'elle est allumée, la machine démarre très rapidement dans Windows 7 Ultimate. Lorsque nous avons demandé au fournisseur si nous pouvions le mettre à jour vers W10, on nous a dit que cela empêcherait la machine de fonctionner. Un peu décevant car il s'agit d'une toute nouvelle machine et W7 n'est plus pris en charge depuis janvier 2020.« La machine était livrée avec deux barres en aluminium et une tige ronde qui n'étaient pas mentionnées dans le manuel ou les vidéos. Le support m'a dit que c'était pour tenir les plus grandes bobines et a envoyé une photo. Malheureusement, il semble qu'ils aient envoyé la mauvaise pièce car il n'y a aucun moyen pour que ces pièces s'adaptent à la machine, ce qui signifie qu'à ce stade, nous ne pouvons utiliser que des bobines plus petites. Ils nous ont dit qu'ils nous enverraient la bonne pièce.« Étant une machine provenant directement de Chine et à un coût relativement faible par rapport à un produit concurrent de marque, nous nous attendions à devoir faire un peu de travail pour commencer et contourner les bogues et défauts typiques des produits chinois. Une grande partie du système d'exploitation et des autres logiciels de la machine étaient en chinois, ce qui est un peu pénible, mais le principal logiciel d'exploitation était en anglais (enfin, en quelque sorte).« L'ouverture du logiciel appelé FlyerSMT_HV a fait apparaître une interface d'apparence rudimentaire sans surprise, qui hébergeait la machine sans aucune difficulté. Nous avons déjà utilisé des machines, nous connaissons donc leur fonctionnement, nous avons donc jeté un coup d'œil rapide sur les réglages et les commandes. Ils semblaient assez familiers bien que les mots anglais utilisés pour les décrire soient un peu difficiles à comprendre. Eh bien, il y a toujours un manuel d'utilisation complet auquel se référer, n'est-ce pas ?… N'est-ce pas ? »« Il y avait un raccourci sur le bureau de la machine vers un manuel d'utilisation en anglais pour la machine. Il y avait aussi un fichier vidéo montrant la configuration de base. Les premières pages du manuel montrent toutes les pièces et les boutons indiquant leur nom, mais seulement leur nom et peu de choses sur ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, il y a un gros bouton sur le côté de la machine qui s'appelle "FAST BOOT", et dans le manuel il est marqué d'une étiquette disant "Fast Boot"... et c'est tout ! On pourrait deviner qu'il s'agissait d'une sorte de démarrage rapide pour la machine, bien qu'avec le démarrage à partir d'un SSD, il ait été assez rapide de toute façon. Si vous deviniez également la même chose, vous auriez tort. Nous avons dû demander au fournisseur ce qu'il fait car rien dans le manuel ou les vidéos ne le décrit. On nous a dit "Fast Boot est un bouton, si vous avez terminé une fois le placement, puis cliquez sur ce bouton, il placera directement un autre PCB."« L'une des premières choses à faire avec une machine pick and place est de configurer les chargeurs avec vos composants. Il y a une section à ce sujet dans le manuel, mais encore une fois c'est très vague et nous avons dû contacter le support pour clarifier certains points. Vous pourriez vous attendre à ce que chacun des paramètres d'entrée soit décrit dans le manuel, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Le mauvais anglais rend encore plus difficile à comprendre. Le support nous a envoyé une sélection de vidéos YouTube avec des conseils qui nous ont aidés ».« À ce stade, nous avons pensé que nous pouvions au moins commencer à éditer les chargeurs et à configurer de manière à ce que le logiciel de la machine soit sauvegardé sur une clé USB au cas où nous aurions gâché quoi que ce soit. Lorsque vous avez branché cette clé USB sur l'un de nos postes de travail, l'antivirus a immédiatement affiché une boîte de dialogue disant qu'il désinfectait le lecteur ! L'examen du journal a montré qu'il s'agissait du fichier "FlyerSMT_HV.exe" qui est le principal logiciel d'exploitation de la machine ! Ce fichier a été téléchargé sur VirusTotal pour avoir une idée s'il peut s'agir d'un faux résultat positif. VirusTotal nous a dit que 53 sur 69 produits antivirus l'ont signalé comme un logiciel malveillant. L'assistance de Zhengbang en a été informée et ils nous ont dit qu'il s'agissait d'un faux positif et qu'il ne fallait pas s'inquiéter car un logiciel antivirus était installé sur la machine. Nous avons reçu un nouveau fichier zip contenant le logiciel. Le contenu de ce fichier zip n'a pas été signalé comme contenant des logiciels malveillants.« Nous avons envoyé le fichier pour analyse de logiciels malveillants, ce qui a confirmé qu'il contenait effectivement des logiciels malveillants. Le logiciel malveillant collecterait les données des utilisateurs et les enverrait à une adresse distante. Vraisemblablement, cela pourrait être un moyen de voler des informations sur l'entreprise telles que des conceptions, des comptes, etc., ou d'installer un rançongiciel sur d'autres machines. Des trucs plutôt louches ! Cependant, cela ne s'arrête pas là !« Avec le nouveau logiciel non infecté de Zhengbang, nous avons pensé que nous pouvions simplement remplacer celui qui était infecté et réessayer. Cela semblait fonctionner correctement, et nous avons également copié quelques outils de suppression de logiciels malveillants sur la machine pour nous en assurer. Lorsque vous remettez l'USB dans un poste de travail, Bit Defender apparaît à nouveau, mais signale maintenant les programmes d'installation pour les outils que nous venons de télécharger ! Ils montraient tous comme ayant la même infection que FlyerSMT_HV. Comment ceux-ci pourraient-ils être infectés alors qu'ils provenaient de sources légitimes et n'ont pas été signalés lors du téléchargement initial ?« Après avoir analysé le PC intégré dans la machine Zhengbang, avec plusieurs outils antivirus différents, nous avons découvert d'autres logiciels malveillants, notamment des téléchargeurs de chevaux de Troie. Ce logiciel malveillant ferait une copie cachée de n'importe quel exe sur la clé USB, puis le reconditionnerait avec certains logiciels malveillants inclus. Des trucs astucieux !« De nombreuses analyses et travaux manuels finissent par montrer que la machine n'est pas infectée et que les périphériques USB ne sont plus infectés. W7 a été mis à jour dans la mesure du possible, et jusqu'à présent, il semble OK. Vraiment, il serait préférable de remplacer le SSD par une copie anglaise légitime de Windows et de réinstaller uniquement le logiciel nécessaire. Cependant, nous devrons nous assurer que nous avons une copie de tous les pilotes nécessaires et ainsi de suite pour le remettre en marche.« La machine est livrée avec une copie de Windows 7 Ultimate installée et avec les mises à jour désactivées. Cette version de Windows est très courante en tant que logiciel piraté et est souvent livrée avec des logiciels malveillants. Il se peut que ce soit la source du logiciel malveillant et que Zheng Bang ne le sache pas ou ne s'en soucie tout simplement pas. En tant qu'entreprise, je m'attendais à ce qu'ils vérifient cela car ils pourraient se retrouver avec leurs propres systèmes à l'usine compromis. Le fait qu'ils nous aient dit de ne pas en tenir compte plutôt que d'enquêter semble suspect. Cela indiquerait davantage la direction de certaines actions délibérées, mais qui sait vraiment. Depuis la publication de cet article, il a été lu des milliers de fois et a attiré l'attention de Zheng Bang eux-mêmes. Ils ont expliqué qu'il s'agissait d'une erreur et ont proposé de corriger le problème, n'est-ce pas ? Non! Le responsable nous a demandé de supprimer l'article ! »« Nous avons contacté Ali Express pour signaler que des machines étaient vendues avec des logiciels malveillants préinstallés, mais leur réponse n'a pas été reçue. Ils ont déclaré que cela ne violait pas leurs conditions et qu'aucune mesure ne serait prise. Bien que cela ne soit pas contraire à leur politique, nous savons que c'est contraire à la loi britannique conformément à la loi sur l'utilisation abusive des ordinateurs. L'infection délibérée de systèmes utilisant des subterfuges pour accéder à des données informatiques sans autorisation est une infraction pénale. Donc voilà, si vous voulez vendre des machines avec des logiciels malveillants pour des moyens illégaux, Ali Express semble ne pas vouloir l'arrêter ! Ci-dessous, la réponse qu'ils nous ont envoyé…« Nous avons vu beaucoup de commentaires sur d'autres sites liés à cet article et une grande partie de l'accent est mis sur le fait que le logiciel malveillant se trouve sur une nouvelle machine. Nous pensons que bien que décevant, ce n'est pas tout à fait inattendu car les fournisseurs chinois sont bien connus pour les logiciels malveillants, les produits contrefaits et la mauvaise qualité. Plus significatif devrait être le fait qu'AliExpress LTD, une société enregistrée et opérant au Royaume-Uni, a choisi d'ignorer le fait que son site Web est utilisé pour quelque chose d'illégal.« Il y a eu quelques autres commentaires demandant pourquoi nous semblons garder la machine plutôt que de la rendre. Tout d'abord, c'était bon marché et nous nous attendions à avoir des problèmes avec. Il n'y a rien d'autre d'équivalent (à notre connaissance) dans cette fourchette de prix autre que plus de machines chinoises. Si vous avez déjà acheté quelque chose d'AliExpress ou d'autres produits directement en provenance de Chine, vous saurez qu'il faut réduire considérablement vos attentes. Il ne fonctionne pas sur notre réseau et dispose désormais d'un nouveau SSD et d'un système d'exploitation légitime, de sorte que le risque d'infection supplémentaire est minime. Le matériel semble raisonnablement robuste et nous espérons pouvoir en faire bon usage. Cela dit, s'il s'avère que nous ne pouvons pas construire de PCB de manière fiable avec, nous chercherons bien sûr un remboursement. Nous sommes une toute petite entreprise d'un être humain et demi seulement. COVID a causé toutes sortes de problèmes, nous laissant simplement boitiller, nous voulons donc vraiment faire fonctionner cette machine et essayer de faire certaines choses ».Source : RM Cybernetics Quelle lecture en faites-vous ?Êtes-vous surpris par le fait que la nouvelle machine embarque des logiciels malveillants ?Par la réponse du fournisseur qui voudrait faire supprimer l'article indiquant la présence de logiciels malveillants sur une nouvelle plateforme ?Par la plateforme qui a permis la rencontre entre le demandeur et le fournisseur qui refuse de prendre une action quelconque ?Avez-vous déjà acheté du matériel en Chine ? Pouvez-vous raconter votre expérience en précisant si vous avez été satisfait du rapport qualité prix et si vous avez rencontré ou non des logiciels malveillants ?Une expérience que vous recommanderiez et que vous recommenceriez volontiers ?