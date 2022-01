Les entreprises sont toujours menacées d'une manière ou d'une autre. Au fur et à mesure que le temps passe, les technologies vont jouer un rôle important dans le façonnement de l'aspect de ces organisations dans les deux années à venir. Avec les problèmes de sécurité et le changement climatique qui créent un peu de l'agitation, voici une liste des principales menaces et des principaux risques qui affecteront toute entreprise en 2022 :L'indice de sécurité de ces deux dernières années est plutôt faible. De nombreuses violations de données ont été constatées et les entreprises perdent leurs données sensibles au profit de pirates informatiques. Ces derniers attaquent leurs systèmes par des pratiques malveillantes afin de pouvoir accéder à leurs données. Une fois qu'ils y sont, ils utilisent ces informations à leur avantage. Le nombre d'attaques a augmenté au cours des deux dernières années. Probablement à cause de la pandémie et de l'augmentation du nombre d'utilisateurs.C'est également l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les entreprises courent un risque élevé. Selon les scientifiques, l'indice de pureté de l'air dans le monde entier est en baisse. Outre la pollution de l'air, le climat a commencé à changer et les scientifiques affirment que ce changement est irréversible. L'évolution du climat a entraîné de nombreux problèmes pour les entreprises, car des tornades, des orages et des tremblements de terre se produisent désormais dans le monde entier. Selon une compagnie d'assurance nommée Aon, le coût des catastrophes naturelles dans le monde s'élèvera à 238 milliards de dollars en 2021.L'un des plus grands contributeurs à la colonne des risques est les démissions. Les entreprises ne parviennent pas à trouver des employés qui restent avec elles pendant une longue période. De nos jours, les employés semblent avoir des problèmes d'engagement et changent donc de société tous les six mois environ. Cela cause beaucoup de problèmes aux compagnies car elles ne sont pas en mesure de se stabiliser.Depuis 2020, le monde est soumis à une sorte de quarantaine. Les individus travaillent à distance depuis leur domicile, les rassemblements publics sont limités et il n'y a plus d'endroits pour sortir, les gens se protègent en évitant les interactions inutiles. En 2022, le plus grand défi pour les entreprises sera de gérer les règles et les restrictions fixées par leurs gouvernements respectifs afin de pouvoir continuer à prospérer.Source : Allianz Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? lesquels de ces paramètres présentent le plus de risques pour votre entreprise ?Quelles sont les autres situations qui pourraient potentiellement présenter un risque pour les entreprises françaises en 2022 ?