Les vulnérabilités non corrigées restent les vecteurs d'attaque les plus importants exploités par les groupes de ransomware

Qui plus est, les pirates trouvent des zero days avant même qu'ils ne soient ajoutés à la base de données nationale sur les vulnérabilités. Les vulnérabilités QNAP (CVE-2021-28799), Sonic Wall (CVE-2021-20016), Kaseya (CVE-2021-30116) et, plus récemment, Apache Log4j (CVE-2021-44228) ont été exploitées avant de figurer dans la NVD.Les réseaux de la chaîne d'approvisionnement sont également de plus en plus ciblés afin de provoquer un maximum de perturbations. La compromission d'une seule chaîne d'approvisionnement de logiciels peut ouvrir de multiples voies aux acteurs de la menace pour détourner des distributions complètes de systèmes sur des centaines de réseaux de victimes.", explique Srinivas Mukkamala, vice-président senior des produits de sécurité chez Ivanti. "."Source : Ivanti Pensez-vous que ce rapport est pertinent ?