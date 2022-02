« Le projet de loi permet à chaque État ou territoire des États-Unis de créer de nouvelles réglementations radicales en matière d'Internet, en supprimant les protections juridiques essentielles pour les sites Web et les applications via la section 230 du Communications Decency Act. Les États seront autorisés à adopter le type de loi qu'ils souhaitent pour tenir les entreprises privées pour responsables, à condition qu'ils établissent un lien entre leurs nouvelles règles et la maltraitance des enfants en ligne. L'objectif est d'amener les États à adopter des lois qui punissent les entreprises lorsqu'elles déploient un système de chiffrement de bout en bout ou offrent d'autres services chiffrés. Cela inclut les services de messagerie comme WhatsApp, Signal et iMessage, ainsi que les hébergeurs web comme Amazon Web Services.Par ailleurs, le projet de loi crée une commission fédérale de 19 personnes, dominée par des organismes chargés de l'application de la loi. Elle sera chargée de définir les "meilleures pratiques" volontaires pour s'attaquer au problème de la maltraitance des enfants en ligne. L'application de ces dispositions permet d'anticiper sur ceci que les fournisseurs de services en ligne, même les plus petits, seront obligés de scanner le contenu des utilisateurs, avec des logiciels approuvés par le gouvernement comme PhotoDNA. Si les porteurs du projet de loi de EARN IT parviennent à obtenir des grandes plateformes comme Cloudflare et Amazon Web Services qu'elles procèdent à un balayage, alors le recours aux petits sites web pourrait même ne pas être nécessaire, car le gouvernement aura déjà accès aux données des utilisateurs, par le biais des plus gros.Le projet de loi EARN IT ne vise pas les grandes entreprises technologiques. C'est plutôt chaque internaute qui constitue en réalité la véritable cible. Ces dispositions sont telles qu'elles nous traitent tous comme des criminels potentiels qui méritent que le moindre message, la moindre photo et le moindre document soient scannés et vérifiés dans une base de données gouvernementale. Étant donné qu'une surveillance gouvernementale directe serait manifestement inconstitutionnelle et provoquerait l'indignation du public, EARN IT utilise les entreprises technologiques - des plus grandes aux plus petites - comme outils. La stratégie consiste à faire faire le sale boulot de la surveillance de masse par des entreprises privées », s’indigne l’Electronic Frontier Foundation. Une alliance franco-allemande s’est lancée dans cette entreprise d’affaiblissement du chiffrement en 2017 . Grosso modo, l’idée était que les technologies de chiffrement ne doivent pas empêcher les forces de l’ordre ou d’autres autorités compétentes d’intervenir dans l’exercice légal de leurs fonctions. Elle soutenait donc l’introduction de portes dérobées dans le chiffrement. La position du nouveau gouvernement allemand sur la question va à l'opposé de celle de l’alliance . En effet, ce dernier promet de prendre en charge le chiffrement de bout en bout et de rejeter l’introduction de portes dérobées.Source : EFF Un Internet sur le modèle chinois c’est-à-dire contrôlé par les gouvernements relève-t-il de l’inéluctable ?Que pensez-vous des portes dérobées d'un point de vue technique ? Est-ce une solution envisageable ?