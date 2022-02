Il note en particulier l'augmentation des initiés "super malveillants", qui ont représenté 32 % des incidents d'initiés malveillants étudiés par l'équipe DTEX Insider Intelligence and Investigations (I3) en 2021.Globalement, le nombre d'incidents liés à des menaces d'initiés pouvant donner lieu à une action a augmenté de 72 % d'une année sur l'autre. 42 % d'entre eux sont liés au vol de propriété intellectuelle et de données, y compris les incidents d'espionnage industriel liés au vol de secrets commerciaux, de code source et de collusion active avec une agence étrangère.", déclare Rajan Koo, directeur de la clientèle et responsable de DTEX I3 chez DTEX Systems. "Parmi les autres conclusions, 75 % des poursuites pénales liées à des menaces d'initiés étaient le fait de travailleurs à distance. 56 % des organisations ont connu un incident de vol de données d'initié résultant du départ ou de l'arrivée d'employés dans une entreprise, et l'on constate une augmentation de +200 % d'une année sur l'autre des pertes de données liées à des utilisateurs effectuant des captures d'écran pendant des réunions confidentielles Zoom et Microsoft Teams. En outre, le nombre d'employés qui utilisent les biens de l'entreprise pour des activités non professionnelles a augmenté de 300 % par rapport à l'année précédente.", explique Armaan Mahbod, directeur de la sécurité et de la veille économique, lutte contre la menace d'initié chez DTEX. "Source : DTEX Systems Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Votre entreprise a-t-elle déjà été confrontée à des initiés "super malveillants" ? quelles dispositions ont été prises contre eux et les incidents qu'ils ont créés ?