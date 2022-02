Le plus inquiétant est que plus de la moitié de ces employés (56 %) disent avoir utilisé cet accès numérique continu dans l'intention spécifique de nuire à leur ancien employeur. Ce chiffre grimpe à 70 % chez ceux qui ont été licenciés.L'étude, qui a porté sur plus de 1 100 personnes interrogées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, révèle que les abus les plus courants consistent à se connecter aux médias sociaux de l'entreprise (36 %), à consulter les courriels de l'entreprise (32 %) et à prendre les fichiers et documents de l'entreprise (31 %). Plus d'un ancien employé sur quatre est même allé jusqu'à se connecter à l'arrière du site Web de l'entreprise.Les réponses des managers et des chefs d'entreprise montrent que 74 % d'entre eux admettent que leur entreprise a subi un impact négatif du fait de la violation de la cybersécurité par un ancien employé.Alors que 81 % des personnes interrogées aux États-Unis ont suivi un processus formel d'intégration lors de leur départ de l'entreprise, seuls 64 % des personnes interrogées au Royaume-Uni et 46 % en Irlande l'ont fait. Dans seulement 9 % des cas, un spécialiste en informatique a été impliqué dans le processus de départ.Seulement 50 % des personnes interrogées ont été invitées à rendre les appareils de l'entreprise, 41 % seulement ont rendu les clés numériques et 35 % seulement ont supprimé ou réinitialisé leurs comptes. Près d'un quart (24 %) disent avoir délibérément conservé un mot de passe après avoir quitté une entreprise.Le processus est cependant à double tranchant : 40 % seulement des personnes interrogées déclarent avoir effacé leurs informations personnelles des appareils de l'entreprise avant de les rendre, tandis que 38 % seulement ont pris la peine de mettre en place un transfert d'e-mail.Source : Beyond Identity Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise a-t-elle déjà subi des dommages du fait d'un ancien employé malveillant ?Comment votre entreprise se prépare-t-elle au départ d'un employé, afin de ne pas mettre l'organisation en danger ?