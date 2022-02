Les employés de plusieurs magasins Apple à travers les USA travaillent de façon discrète à la syndicalisation. Des confidences de certains collectées sous anonymat révèlent qu’ils font usage de téléphones Android et de plateformes de communications chiffrées pour garder secrets leurs projets. La sécurité des appareils Apple (iPhone, iPad, etc.) remise en question ?

L’entreprise Cellebrite et sa technologie UFED (Universal forensic extraction device) fait beaucoup parler à propos de sécurité des appareils Apple, notamment, dans l'affaire qui a opposé le géant technologique au FBI. En effet, en février 2016, le FBI avait demandé les services d'Apple pour déverrouiller le smartphone de l'auteur de l'attentat de San Bernardino pour les besoins de son enquête. S'en est suivi un long bras de fer entre les deux entités et en mars 2016, le FBI a fait savoir qu'il n'avait plus besoin de l'aide d'Apple puisqu'une tierce partie (notamment Cellebrite) avait réussi à le faire.Sa spécialité : l’extraction des données cachées dans un dispositif mobile (téléphone, tablette, GPS). Concernant sa technologie UFED Ultimate, l'entreprise explique sur son site Web que :« Les verrouillages et chiffrements complexes, les contenus supprimés ou non reconnus sont autant d’obstacles à l’analyse des données stockées sur les terminaux ou sur les réseaux sociaux. Des obstacles qui peuvent vous faire passer à côté d’éléments de preuve importants. Pour que vos enquêtes aboutissent, vos équipes ont besoin d’outils fiables et efficaces qui leur permettront d’analyser les données stockées sur les terminaux mobiles ou dans le cloud et ainsi disposer rapidement d’informations pertinentes.« UFED Ultimate vos propose les meilleures possibilités d’extraction de données depuis les terminaux mobiles du marché et des fonctionnalités inédites pour extraire et décoder tout type de données. Profitez de méthodes d’extraction logique et de système de fichiers innovantes, accédez aux éléments de preuves les plus importants et partagez facilement les résultats de vos recherches avec votre équipe d’investigation. Avec UFED Ultimate, vous avez accès aux preuves dissimulées dans les réseaux sociaux et vous disposez ainsi de plus de preuves et de plus d’informations. Vous disposez des technologies les plus innovantes, compatibles avec toutes les plateformes matérielles. Vos équipes peuvent ainsi exploiter de puissantes fonctionnalités d’investigation numérique, où qu’elles soient, à n’importe quel moment.« Avec UFED Ultimate vous accédez plus rapidement et plus complètement à l’ensemble des éléments de preuves numériques. Dénichez des renseignements exploitables plus vite. Accélérez le rythme de vos enquêtes ».Un retour dans le contexte et la manœuvre des employés de magasins Apple devient compréhensible. Néanmoins, elle vient avec des questionnements sur son efficacité au vu de l’existence de technologies à large spectre (qui ne ciblent pas les appareils iOS seuls) comme UFED.Les taux horaires d'Apple sont conformes à ce que les autres magasins paient dans les mêmes régions, mais l'animosité vient du fait que la plupart de ces autres entreprises sont loin de gagner autant que le géant technologique. La hausse de l'inflation et des prix du logement dans tout le pays a également un impact sur les décisions de syndicalisation, et de nombreux travailleurs ont le sentiment que leur salaire horaire ne suit pas le rythme.Apple possède plus de 270 sites rien qu'aux États-Unis et emploie plus de 65 000 personnes dans le secteur du commerce de détail. L'entreprise est connue pour la fidélité de ses clients et de ses employés et a connu une croissance étonnante ces dernières années. Elle a généré plus de 365 milliards de dollars de revenus pour les douze mois précédant le 30 septembre 2021, soit une augmentation de 33 % d'une année sur l'autre.Simple mesure de prudence ou acte qui questionne sur la véritable sécurité des systèmes Apple ?Quelle approche préconiseriez-vous en tant que membre de ce syndicat pour assurer la confidentialité de vos communications au vu de l’existence de technologies comme UFED Ultimate ?