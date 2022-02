Le Royaume-Uni arrive en tête de liste avec 3 409 victimes par million d'internautes, soit presque deux fois plus que les États-Unis (1 724 par million). Le nombre de victimes au Royaume-Uni a également augmenté de 130 % par rapport à 2019, ce qui représente la deuxième plus forte croissance en glissement annuel dans le monde, après l'Afrique du Sud qui a fait face à la plus forte hausse de 277 %.L'Inde clôt le top 10 avec seulement quatre victimes par million d'utilisateurs et une hausse de seulement 1 % par rapport à 2019. Avec la Belgique, elle affiche l'une des plus faibles croissances d'année en année des victimes de cybercriminalité. Cependant, la Belgique se classe quatrième sur la liste de densité avec 94 victimes par million d'utilisateurs en 2020.", explique Vytautas Kaziukonis, le PDG de Surfshark. "."Le rapport se penche également sur les cybercrimes les plus populaires, le phishing étant le plus répandu pour la deuxième année consécutive. En 2020, on a dénombré un total de 241 343 victimes de phishing. Cependant, en moyenne, les victimes de phishing ont perdu le moins d'argent (225 dollars par victime), tandis que les personnes victimes de fraude à l'investissement ont perdu le plus (38 287 dollars par victime en moyenne).La fraude à la confiance et à l'amour a cependant eu l'impact financier le plus élevé au total sur ses victimes. Les gens ont perdu plus de 600 millions de dollars de cette manière en 2020. Cette année-là, le délit en ligne ayant eu le moins d'impact a été l'attaque par déni de service - seules quelque 2 000 victimes ont signalé ce délit, pour une perte moyenne de 254 dollars.Source : Surfshark Qu'en pensez-vous ?