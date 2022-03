Le pays a également interdit à de nombreuses chaînes d'information d'être diffusées aux résidents. Afin de rester dans le coup et d'obtenir toutes les informations du monde extérieur, les résidents se sont tournés vers les VPN pour les aider.Le VPN ou réseau privé virtuel est une connexion établie directement entre un appareil et un réseau, de sorte que les données peuvent être transférées sans risque d'écoute extérieure par des pirates. L'objectif principal du VPN est de cacher l'activité en ligne d'une personne de tout lien externe. Il empêche également l'adresse IP d'une personne d'être révélée aux sites Web qu'elle visite. Un utilisateur peut également changer sa région en utilisant le VPN pour accéder aux choses sur le serveur ou depuis cette région. Les Russes utilisent donc cette dernière tactique pour se tenir à jour.La raison pour laquelle l'une des applications de médias sociaux les plus populaires a été interdite en Russie est que, lorsque l'invasion a commencé, la demande pour Facebook a augmenté et, selon un graphique d'AppFigures, il est clair que les téléchargements de Facebook ont doublé au cours de la première semaine de l'invasion. Le nombre total de téléchargements est passé de 12 000 par jour à 22 000 en moins de 5 jours, jusqu'à vendredi. En conséquence, et afin de censurer le rayonnement de ses résidents, le gouvernement russe a interdit Facebook.D'après les estimations d'Appfigures, les téléchargements de VPN en Russie sont passés d'un peu moins de 16 000 par jour à un énorme 700 000 ces derniers temps. Sur les applications du Play Store et de l'App Store dans la région de la Russie, le tableau des 10 premiers classements a été dominé par les applications VPN. Sur le total combiné des deux applications, les trois premiers rangs ont été occupés par Secure VPN, VPN proxy master et VPN- fast, private and secure.Presque toutes les applications VPN du classement sont à peu près les mêmes et aucune d'entre elles n'est de marque. Cela signifie que les résidents de Russie veulent seulement pouvoir naviguer sur Internet et ne se soucient pas du VPN qu'ils utilisent. Lors de la recherche, les 3 meilleures applications sont arrivées, ce qui est dû à l'optimisation offerte par l'App Store et les applications qui étaient moins optimisées comme Nord VPN ou Turbo VPN sont arrivées très tard dans la liste.Aussi bon que cela puisse être, les gens ont trouvé un moyen de contourner la censure de leur pays, mais cela pourrait ne pas continuer longtemps car le gouvernement a des moyens d'empêcher les VPN de fonctionner dans leur pays.Source : AppFigures Qu'en pensez-vous ?A votre avis, que se passera-t-il pour les citoyens russes si le gouvernement empêche les VPN de fonctionner dans le pays ?