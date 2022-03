Les recherches d'Atlas VPN montrent que 19% des attaques visent l'Ukraine. Les États-Unis sont la troisième cible la plus importante, mais les attaques visant le pays n'ont représenté que cinq pour cent du total.Le 5 mars, cinq milliards d'attaques ont été dirigées vers la Russie, les pirates anonymes ayant déclaré une véritable cyberguerre contre le pays. Ils ont déjà divulgué des données d'employés du gouvernement et piraté des chaînes de télévision publiques russes.Parmi les autres résultats, 90 % des attaques dans le monde ont utilisé le DDoS pour perturber les services. Les banques et autres sociétés de traitement des paiements ont subi 72 % des cyberattaques dans le monde. Le secteur des affaires a été la cible de 21 % des attaques, l'informatique et les technologies de l'information ont subi 2 % des cyberattaques dans le monde, tandis que tous les autres secteurs ont été victimes de 5 % des attaques.Source : Atlas VPN Trouvez-vous ces résultats pertinents ?Que pensez-vous des conséquences de ces cyberattaques dirigées contre la Russie ?