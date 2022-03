Une nouvelle étude de Qualys examine la manière dont les entreprises ont réagi à cette vulnérabilité et le succès de leurs efforts de remédiation.Les mauvais acteurs ont réagi rapidement, avec près d'un million de tentatives d'attaques lancées en 72 heures seulement après la divulgation de la vulnérabilité Log4Shell. Et bien sûr, les attaques ont eu lieu à l'approche des fêtes de fin d'année, alors que de nombreuses équipes de sécurité n'avaient que des effectifs réduits.La Qualys Cloud Platform a analysé plus de 150 millions d'actifs informatiques à travers le monde et a détecté 22 millions d'installations d'applications vulnérables. Log4Shell a été détecté dans plus de trois millions d'instances vulnérables.Plus de 50 % des installations d'applications avec Log4j ont été signalées comme étant "en fin de support", avec peu de chances que les éditeurs fournissent des correctifs de sécurité pour Log4Shell. Plus de 80 % des ressources vulnérables se trouvaient sur des systèmes Linux.Le délai moyen de remédiation après détection était de 17 jours. Les systèmes qui pouvaient être exploités à distance ont été corrigés plus rapidement (12 jours), tandis que les systèmes internes ont été plus lents. Les efforts ont également ralenti après le premier mois, peut-être parce que les équipes de sécurité ont trouvé plus facile d'atténuer Log4Shell plutôt que de le corriger définitivement.", déclare Paul Baird, responsable de la sécurité technique au Royaume-Uni chez Qualys. "Qualys a également développé un nouvel utilitaire d'analyse Log4j open-source pour faire gagner un temps précieux aux équipes de sécurité.Source : Qualys Cloud Platform Qu'en pensez-vous ?