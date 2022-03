Malheureusement, un grand nombre d'utilisateurs ont tendance à utiliser le même mot de passe pour plusieurs services, sans tenir compte de tous les éléments.De nos jours, la plupart des consommateurs possèdent un nombre considérable de comptes, certaines estimations suggérant qu'ils auraient besoin de plus d'une centaine de mots de passe si chacun de ces comptes devait être unique.Selon le récent rapport de Spycloud, il y a eu une augmentation de 15 % des informations d'identification exposées qui ont affecté plus de 750 services différents sur Internet.Qui plus est, 70 % des utilisateurs victimes d'une violation l'année dernière utilisaient toujours le même mot de passe que celui qui avait été volé l'année précédente. Cela semble indiquer que les consommateurs n'apprennent pas de leurs erreurs, ce qui est risqué car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement rendre leurs comptes difficiles à sécuriser correctement.82 % des personnes qui se sont fait voler au moins deux identifiants par piratage ou par d'autres moyens illicites avaient le même mot de passe pour ces identifiants, ce qui les rend évidemment plus susceptibles de se faire pirater leurs comptes, car les acteurs malveillants peuvent se connecter avec les informations qu'ils ont déjà réussi à acquérir.L'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe peut être un excellent moyen de se protéger contre l'exposition des détails de son compte à la vue de tous, et avec le nombre de mots de passe, c'est devenu un aspect obligatoire de la sécurité en ligne. Cependant, seuls 22 % des consommateurs utilisent ces gestionnaires de mots de passe, les autres préférant les mémoriser dans leur tête. Ce n'est évidemment pas un moyen efficace de protéger vos comptes, car il est impossible de se souvenir d'autant de mots de passe sans disposer d'un endroit sûr pour les stocker.Source : Spycloud Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Que pensez-vous des gestionnaires de mot de passe ? en utilisez-vous ?