La proposition fait partie d'un ensemble de projets de règles de l'exécutif européen, appelé "règlement sur la cybersécurité", qui vise également à créer un conseil de la cybersécurité chargé de surveiller la mise en œuvre des nouvelles règles.", a déclaré le commissaire au budget Johannes Hahn dans un communiqué.Selon le projet de règles, toutes les institutions, tous les organes et toutes les agences de l'UE devront identifier les risques de cybersécurité, mettre en place un plan pour améliorer leur cybersécurité, procéder à des évaluations régulières et partager les détails des incidents.La Commission a également proposé un règlement sur la sécurité de l'information qui créera un ensemble minimal de règles et de normes pour toutes les institutions européennes.Depuis des semaines, les gouvernements ont prévenu que la Russie ou ses alliés pourraient mener des cyberattaques en représailles aux sanctions, ce qui a conduit les banques à renforcer leur surveillance, à élaborer des scénarios et à recruter du personnel supplémentaire en cas de recrudescence des activités hostiles.Au début du mois, les ministres européens ont appelé à la création d'un fonds d'intervention d'urgence en matière de cybersécurité pour contrer les cyberattaques de grande ampleur.