Pour être plus précis, le groupe a mis en lumière les problèmes et a demandé que des changements soient apportés à l'article 45, qui concerne l'inauguration d'un cadre pour une identité numérique européenne.Selon la proposition, les navigateurs internet doivent accepter les QWAC, une certification numérique qualifiée qui oblige les développeurs de navigateurs à assouplir leur position en matière de sécurité.Les sites qui utilisent des certificats de sécurité de la couche transport peuvent assurer la sécurité en chiffrant les informations partagées entre l'utilisateur et le serveur, exposant ainsi l'identité du propriétaire.Il est désormais possible d'identifier facilement les sites dotés de certificats en examinant leur URL. Les sites dont l'URL commence par HTTPS sont les sites certifiés.En modifiant l'article 45, les législateurs de l'Union européenne ont obligé les développeurs de navigateurs à accepter les QWAC afin de renforcer l'authenticité du web et d'établir un système approprié de réglementation générale de la protection des données, de l'identité du propriétaire et des garanties d'information.Les intentions du législateur peuvent être sincères, mais malheureusement, il manque de connaissances sur le monde technique, ce qui signifie que la proposition n'a pas été correctement planifiée.La lettre, qui se voulait un avertissement aux membres de l'UE soulignant le sat-back des QWAC, est l'une des principales raisons pour lesquelles elle n'a pas été entièrement adoptée depuis l'introduction de l'authentification de site en 2014.Selon la lettre envoyée aux législateurs, le nouveau cadre de l'identité numérique oblige les navigateurs Internet à disposer des CAQV fournis par les FST, peu importe que la distribution soit affectée par les caractéristiques de sécurité de la certification.La proposition met également en lumière les failles de l'écosystème multinational et favorisera la croissance de la cybersécurité dont les utilisateurs ont besoin.Cependant, l'approche montre un signe troublant, car elle oblige le secteur privé à sacrifier son travail pour les personnes qui sont ses clients et à supposer que les autorités désignées par le gouvernement s'en occuperont. La proposition oblige les clients à croire que le logiciel qu'ils utilisent est suffisamment sécurisé, même s'il ne l'est pas.Source : Lettre envoyée par les professionnels de l'informatique Quel est votre avis sur la question ?