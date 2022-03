Le dernier rapport SaaS Application Security Insights (SASI) de SaaS Alerts suggère également que ces pays pourraient coordonner leurs attaques. Les lignes de tendance des attaques qui comparent la Russie et la Chine montrent presque exactement le même schéma.En moyenne, SaaS Alerts constate environ 10 000 attaques par force brute chaque jour contre les comptes d'utilisateurs surveillés. L'origine des attaques potentielles peut être retracée jusqu'à des pays spécifiques, les données actuelles indiquant que les tentatives de connexions non autorisées proviennent d'acteurs situés en Chine, au Vietnam, en Russie, en Corée et au Brésil.Les trois alertes de sécurité critiques les plus courantes concernant les applications SaaS proviennent des connexions à un compte utilisateur en dehors d'un lieu ou d'une plage d'adresses IP approuvés ; de l'"intégration SaaS", où les informations d'identification du compte ont été utilisées pour se connecter à une application tierce, ce qui peut entraîner le partage de données et d'autres informations de compte entre les applications SaaS ; et des "verrouillages de comptes multiples", qui sont enregistrés lorsqu'un compte est verrouillé quatre fois ou plus sur une période de 12 heures.Parmi les autres risques mis en évidence, citons le nombre de comptes d'utilisateurs invités utilisés et le comportement dangereux en matière de partage de fichiers dans le cloud.", déclare Jim Lippie, PDG de SaaS Alerts. "."Source : SaaS Alerts Qu'en pensez-vous ?