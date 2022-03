Dans une étude réalisée par Privacy HQ, 1 008 personnes ont été interrogées et la majorité d'entre elles ont relaté des histoires désastreuses.Les transactions de NFT sont toutes effectuées numériquement, ce qui signifie que l'argent ou les NFT eux-mêmes ne peuvent être contenus que dans des portefeuilles Crypto en ligne. La première partie de l'enquête était donc basée sur le type de portefeuille cryptographique utilisé par les participants. Les plus utilisés étaient Meta Mask, Math Wallet et Trust Wallet, respectivement en première, deuxième et troisième position. Meta Mask comptait environ 52,8 % d'utilisateurs, dont 63,8 % pensaient que le portefeuille était sûr et avaient des investissements de près de 627 dollars en moyenne. Math wallet avait une moyenne de 567 dollars 49,9 % de personnes qui l'utilisent et 56,3 % de personnes qui pensent qu'il est sûr.En termes de sécurité, c'est le Meta wallet qui s'est imposé et en termes de montant moyen des investissements, le titre est revenu au CoinBase wallet. Cependant, CoinBase n'était pas loin derrière Meta wallet en ce qui concerne la sécurité, mais ce dernier a été le vainqueur d'environ 3 % seulement. Même si de nombreuses personnes pensent que le Meta wallet est le plus sûr, ce n'est le cas que de 63,8 % d'entre elles. Qu'en est-il des autres portefeuilles ?Pour les NFT de stockage, l'endroit préféré des répondants était le bureau avec 75,5 % des personnes qui ont voté pour. Le stockage en cloud et les téléphones portables suivent de près.Moins de la moitié des personnes interrogées pensent que leurs NFT sont sûrs, certaines pensent qu'ils sont moyennement sûrs et 15 % pensent que leurs NFT ne sont pas sûrs du tout.Source : Privacy HQ Investissez-vous dans les nft ?Avez-vous déjà été victime d'arnaque nft ?