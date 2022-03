Les machines Linux et Raspberry Pi deviennent des cibles privilégiées pour le piratage des données d'identification

Les recherches menées tout au long de l'année 2021 à l'aide de honeypots montrent que 70 % de l'activité totale du Web est actuellement constituée de trafic de robots. Les hackers déployant de plus en plus de méthodes d'attaque automatisées, les informations d'identification par défaut sont les mots de passe les plus couramment utilisés par ces mauvais acteurs, agissant en fait comme un "passe-partout" pour les accès criminels.", déclare Brian Wagner, directeur de la technologie chez Bulletproof.."Un quart des mots de passe encore utilisés par les attaquants aujourd'hui proviennent de la fuite de la base de données RockYou de décembre 2009. Ces mots de passe restent viables, les testeurs de pénétration de Bulletproof tentent également d'utiliser ces mots de passe lors des tests, car ils ont toujours un taux de réussite élevé.", ajoute M. Wagner. "."Source : Bulletproof Qu'en pensez-vous ?