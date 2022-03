Il s'avère que divers cartels de la drogue mexicains ont trouvé dans le bitcoin une ressource très utile pour blanchir leur argent, en tenant compte de tous les éléments.Bien que le gouvernement mexicain dispose d'une loi qui empêche les sociétés de crypto-monnaies de faciliter les transactions supérieures à 2 830 dollars sans les en informer au préalable, la plupart des cartels ont trouvé des moyens de contourner cette loi. Cela a permis à ces cartels de blanchir un grand total de 25 milliards de dollars selon l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'ONU. Il s'agit d'une somme d'argent considérable sur laquelle personne n'a vraiment de contrôle. La saisie de ces actifs peut être plus ou moins impossible s'ils sont stockés sur la blockchain, ce qui indique que les éléments qui rendent le bitcoin si impressionnant le rendent également difficile à gérer et à contrôler.Les trafiquants de drogue détruisent la société d'une manière difficile à imaginer, et le rôle que joue le bitcoin dans tout cela doit absolument être examiné. Certains suggèrent qu'une réglementation accrue est le seul moyen d'avancer, tandis que d'autres affirment que les réglementations actuelles ne sont pas en mesure de faire grand-chose, ce qui suggère que de nouvelles réglementations pourraient être tout aussi utiles. Quoi qu'il en soit, les cartels de la drogue continueront à pouvoir utiliser librement leur argent mal acquis, à moins que certaines mesures ne soient prises.Qu'en pensez-vous ?