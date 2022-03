Selon l'étude, qui a interrogé 1 007 informaticiens, responsables de la sécurité informatique et chefs d'entreprise, les pertes moyennes pour les entreprises, tous types de défaillances d'authentification confondus, vont de 39 à 42 millions de dollars.Parmi les conséquences et les pertes économiques engendrées par les faiblesses d'authentification au niveau du système, citons les récupérations excessives de comptes, les réinitialisations de mots de passe et la vulnérabilité aux attaques automatisées telles que le "credential stuffing", où l'attaquant dispose d'une liste de noms d'utilisateur et de mots de passe valides.", déclare Larry Ponemon, président et fondateur du Ponemon Institute. "."L'enquête révèle d'importantes lacunes dans la compréhension. Seuls 32 % des répondants en matière de sécurité informatique et 44 % des responsables de la sécurité informatique affirment que leur organisation a un niveau élevé de contrôle sur ses processus d'authentification, alors que 67 % des répondants du secteur d'activité ont confiance dans les contrôles de leur organisation.De même, 66 % des répondants du secteur d'activité déclarent que leur organisation est très ou très bien préparée à réduire le risque d'échec de l'authentification, contre seulement 40 % des répondants du secteur de la sécurité informatique.Pour ce qui est de la confiance dans la capacité à distinguer les "vrais" utilisateurs des imposteurs criminels utilisant des informations d'identification volées, 66 % des responsables de la sécurité informatique interrogés déclarent que c'est très difficile ou difficile, contre 48 % des responsables de la sécurité informatique.", déclare Phil Dunkelberger, PDG de Nok Nok. "Source : Nok Nok Labs Trouvez-vous cette étude pertinente ?