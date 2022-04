En outre, 56 % ont passé des nuits blanches à s'inquiéter pour leur travail et 42 % ont redouté d'aller au travail et se sont fait porter pâle parce qu'ils ne pouvaient pas y faire face.Steve Cottrell, directeur technique de Vectra AI pour la région EMEA, déclare : "."Une partie du problème est due à la pénurie de compétences. 67 % des personnes interrogées déclarent ne pas avoir assez de talents dans leur équipe, et près d'une personne sur cinq (17 %) a l'impression que chaque personne fait la charge de travail de trois autres. Les résultats montrent également un environnement dans lequel les responsables de la sécurité travaillent plus d'heures que jamais, mais ne parviennent pas à couvrir leur charge de travail, ce qui les oblige à lutter constamment contre les incendies.", ajoute Cottrell. "Source : Vectra AI Trouvez-vous cette étude pertinente ?Quel est votre ressenti par rapport au métier de responsable de la sécurité ?Votre entreprise met-elle en place toutes les dispositions nécessaires pour rendre ce métier plus facile et moins stressant ?