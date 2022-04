Une grande partie des progrès en matière de politique de sécurité auxquels un certain nombre de grandes organisations ont réussi à prendre part ont consisté à se concentrer sur les dispositifs physiques, mais cela peut être une erreur, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par ignorer la menace très réelle du stockage dans le cloud.Tout cela étant dit, il est important de noter que JupiterOne vient de publier un tout nouveau rapport qui pourrait bien être le premier de sa catégorie, dans la mesure où il s'agit de la plus grande analyse des cyber-actifs et de leur sécurité à ce jour. Ce rapport a passé au peigne fin les données de près de 1 300 organisations et est parvenu à acquérir un nombre incroyable de 372 millions de points de données qui ont ensuite été analysés afin de découvrir le niveau de cybersécurité que les entreprises ont réussi à acquérir.Il s'avère que 97 % des résultats compilés dans ce rapport proviennent d'actifs stockés dans des bases de données en cloud au lieu de bases de données physiques. Cela inclut des éléments tels que les applications, les hôtes ainsi que les divers conteneurs que les organisations peuvent utiliser. En effet, selon cette étude, environ 90 % de tous les actifs sont stockés sur le cloud, seuls 10 % des dispositifs étant physiques, comme les PC et autres.Malgré cela, il semble que seulement un peu plus de 28 % des politiques de sécurité soient spécifiques au cloud. Cela indique un vaste fossé entre ce que les organisations doivent faire et ce à quoi elles s'engagent réellement. Une telle tendance est réellement préoccupante et pourrait suggérer que les organisations ne réalisent pas l'importance de leurs actifs basés sur le cloud. Une approche moderne est nécessaire, qui pourrait impliquer que les organisations redéfinissent leurs véritables priorités afin de protéger ce qui compte vraiment pour elles.Source : JupiterOne Trouvez-vous ce rapport pertinent ?A votre avis, pourquoi les dispositifs de sécurité mis en place par les organisations ne sont pas davantage tournés vers le cloud ?